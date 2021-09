GL events : AUTO-MOTO CLASSIC TOULOUSE 2021

Les amateurs de véhicules anciens à deux ou quatre roues se donnent rendez-vous du 24 au 26 septembre 2021 pour un week-end placé sous le signe des « Sportives ». Le salon Auto-Moto Classic reprend place au sein du nouveau Parc des Expositions de Toulouse : le MEETT.

© MEET Toulouse - Auto Moto Classic

Ce rendez-vous incontournable promet son lot de surprises et permettra aux passionnés d'automobile, curieux et amateurs, de découvrir et de profiter d'expositions inédites, d'animations pour petits et grands et d'une vente aux enchères d'envergure. Un invité d'exception, Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën, fera l'honneur de sa présence lors de l'inauguration du salon, le vendredi 24 septembre à 14h30.

Plus de 150 exposants seront présents : vendeurs de véhicules de collection, spécialistes de la restauration (carrossiers, artisans), marchands d'accessoires, de produits d'entretien ou de pièces détachées côtoieront artistes, et produits dérivés. Durant trois jours, professionnels et bricoleurs du dimanche, promeneurs et passionnés, petits et grands auront à leur portée les mille et une versions de la passion mécanique.

© Auto Moto Classic 2020

De nombreuses animations et temps forts attendront les visiteurs :

- L'exposition événement « Sportives mythiques », organisée avec le concours de Midi Rétro Auto,

- Une vente aux enchères, animée par Maître Stanislas Machoïr, où une soixantaine de véhicules de collection seront mis en vente,

- La marque Jeep célèbre ses 80 ans et exposera ses modèles les plus emblématiques,

- La reconstitution d'un camp militaire,

- Une traversée de la ville rose en voitures anciennes,

- Et bien d 'autres…