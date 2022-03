GL events : CFIA RENNES 2022

Le CFIA, le salon de l'innovation agroalimentaire, se tient du 8 au 10 mars 2022 au Parc expo - Rennes Aéroport. Cette nouvelle édition marque les 25 ans du salon et se pare de nouveautés pour l'occasion !

Plus de 1 600 exposants répartis en 3 pôles sont attendus : ingrédients & PAI (Produits Alimentaires Intermédiaires), équipements et procédés, emballages et conditionnements.

Cette année, CFIA offre la possibilité aux visiteurs de suivre le salon et ses temps forts en live et en replay grâce à 4 chaînes thématiques : conférences, innovations, temps forts et keynotes. Retrouvez plus d'informations ici.

Les enjeux et défis du secteur de l'agroalimentaire sont mis à l'honneur durant ces trois jours à travers des animations, conférences et concours.

À l'occasion des Trophées de l'Innovation, concours récompensant les innovations des exposants du CFIA, 12 entreprises ont été retenues et nominées. Rendez-vous le mardi 8 mars de 12h à 13h sur l'Agora (entrée 7/8) pour assister à la remise des prix des 4 lauréats.

D'autres temps forts sont prévus tels que :

- Des conférences sur divers thèmes : la cybersécurité, la loi Egalim 2 ou encore le développement durable

- Work in Agro : en partenariat avec l'Abea, l'Ifria et Jobalim, CFIA organise une animation autour du recrutement dans le secteur de l'agroalimentaire. Au programme, des jobs datings, des pitchs à destination des RH avec des retours d'expériences concrets et la valorisation des métiers IAA grâce à la réalité virtuelle

- L'espace Usine bas carbone : afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, CFIA consacre son espace de l'Usine Agro du futur à l'Usine bas carbone