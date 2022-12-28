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    GLO   FR0000066672

GL EVENTS

(GLO)
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GL events : Document AMF CP. 2022DD877659

28/12/2022 | 19:31
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2022DD877659

27 décembre 2022

FR0000066672 - DD154737

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

OLIVIER FERRATON, Directeur Général Délégué

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GL EVENTS

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 27 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 15.5000 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 15.5000 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 27 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

GL Events SA published this content on 28 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 December 2022 18:26:30 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 1 161 M 1 237 M -
Résultat net 2022 43,6 M 46,5 M -
Dette nette 2022 591 M 629 M -
PER 2022 10,8x
Rendement 2022 2,98%
Capitalisation 446 M 475 M -
VE / CA 2022 0,89x
VE / CA 2023 0,77x
Nbr Employés 3 858
Flottant 39,1%
Graphique GL EVENTS
Durée : Période :
GL events : Graphique analyse technique GL events | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GL EVENTS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 15,46 €
Objectif de cours Moyen 20,36 €
Ecart / Objectif Moyen 31,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Ginon Chairman & Chief Executive Officer
Sylvain Bechet Chief Financial Officer
Denis Tomasicchio Group Chief Information Officer
Philippe Jean-Marie Marcel Independent Director
Nicolas Abel Bellet de Tavernost Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
GL EVENTS-11.15%475
FISERV, INC.-3.21%64 024
CINTAS CORPORATION3.58%46 638
BLOCK, INC.-62.30%35 801
GLOBAL PAYMENTS INC.-27.74%26 413
ASHTEAD GROUP PLC-20.55%24 865