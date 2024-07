organisé autour de 3 grands pôles. GL events Live regroupe l'ensemble des métiers de l'événementiel corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent des solutions clés en main, du conseil à la conception, jusqu'à la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime plus de 200 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... GL events Venues gère le réseau de 57 sites événementiels (centres de congrès, parcs d'expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France et à l'international.

Sophie DEFFOREY, Présidente du groupe Aquasourça déclare : « Nous avons été honorés d'avoir pu accompagner les équipes de GL events et son PDG, Olivier GINON, dans la durée. Pendant ces 22 années, nous avons connu différentes périodes, mais le dynamisme des équipes, l'énergie et la vision de son dirigeant ont permis de voir cette entreprise devenir un leader mondial et innovant. Nous quittons Polygone avec émotion, fiers de notre parcours commun et avec une grande confiance pour l'avenir du groupe. Nous sommes heureux de cette opération, qui permet au groupe familial du dirigeant de se renforcer au capital de la holding, preuve de la confiance d'Olivier GINON pour l'avenir de son entreprise et en parfaite cohérence avec le rôle que nous aimons jouer auprès des dirigeants que nous accompagnons. »

Olivier GINON, Président Directeur Général déclare : « Je remercie chaleureusement Sophie Defforey et les équipes d'Aquasourça pour la qualité des relations, leur professionnalisme et leur accompagnement continu pendant 22 années, dans des périodes de fort développement et dans les moments plus compliqués. GL events poursuit son histoire de croissance durable en laquelle j'ai toute confiance, comme le démontre cette opération de montée au capital au sein de Polygone. »

