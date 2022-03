GL events : Foire de Lyon 2022

La Foire de Lyon revient après deux années d'absence pour sa 102e édition qui se déroule du 18 au 28 mars à Eurexpo, Lyon. Plus de 700 exposants sont attendus durant ces 11 jours de fête.

Foire de Lyon 2019 © Zed Photographie

Cet événement donne l'occasion au public de découvrir des produits et des marques d'univers variés.

Pour les visiteurs en quête d'inspiration, l'univers Maison présente des stands d'ameublement, de décoration, d'habitat, de cuisine et bain, de jardin ou encore d'électroménager.

L'univers Shopping regorge d'espaces divers tels que : astuces maison ; mode, beauté et forme ; sports, loisirs et mobilité ; autour du monde (plus de 750m² d'espaces dédiés à la gastronomie, l'art et la mode venus d'ailleurs) ; restaurant et gastronomie ; l'espace Bienvenuti in Italia dédié à la mode et à la gastronomie italienne.

Pour cette nouvelle édition, la Foire de Lyon voit les choses en grand et lance de nouveaux concepts !

Elle lance, entre autres, la première édition de Little Big Fair, un village market éphémère dédié aux petites entreprises éthiques et made in France. Au programme, un espace shopping présentant des créateurs, une zone dédiée à la culture urbaine, un lieu de rencontres et d'échanges et un foodcourt.

Cette édition 2022 est aussi marquée par la première édition du salon Aux Vignobles ! à Lyon. Les visiteurs peuvent également profiter de Kidexpo, du Salon Baby et d'Innova'Lyon, le village incubateur dédié aux start-ups innovantes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Foire de Lyon 2019 © Zed Photographie

Rendez-vous ici pour accéder à la billetterie.