GL events : Le groupement GL events - Loxam, supporteur officiel en énergie temporaire des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024

Au-delà de la fierté de contribuer à la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, GL events et LOXAM s'engagent à veiller à l'impact environnemental et à promouvoir l'héritage social de leurs opérations, dans le respect des engagements pris auprès du comité d'organisation de Paris 2024. Les installations de production d'énergie temporaire seront utilisées en secours de l'alimentation en électricité renouvelable par le réseau électrique national. GL events et LOXAM privilégieront les équipements alimentés par des biocarburants performants ou par de l'hydrogène vert. Parmi les autres engagements du groupement, le tissu des TPE, PME et le secteur de l'économie sociale et solidaire seront mobilisés pour assurer une partie des prestations. Enfin, l'héritage se traduira par un réemploi massif des produits et équipements et le recyclage quasi-intégral des déchets de chantier.

Cette offre commune représente un engagement fort des collaborateurs des deux entreprises et de leurs sous- traitants nationaux. Elle s'appuie sur un savoir-faire partagé et des collaborations déjà existantes. Le maillage territorial des réseaux des deux entreprises assure une proximité géographique avec tous les sites olympiques et paralympiques garantissant ainsi une grande réactivité.

GL events et LOXAM assureront la gestion de projet, la fourniture de l'ensemble des services liés à la production et la distribution d'énergie temporaire, d'alimentation électrique sans interruption et de systèmes temporaires de contrôle de température sur l'ensemble des sites y compris le Centre International de Radios et de Télévisions Temporaire ou « International Broadcast Center » (IBC). Cette structure temporaire hébergera durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 les médias du monde entier sur une surface de 46 000 m².

Olivier Ginon, Président Directeur Général de GL events, déclare : « La réussite de ce groupement illustre la force et la complémentarité de nos entreprises et de nos équipes pour apporter les meilleures solutions à cet événement exceptionnel. »

GL events et LOXAM ont constitué un groupement pour conjuguer leurs compétences et apporter une solution globale répondant aux ambitions du programme Energie de Paris 2024. Cette initiative valorise les expertises de deux entreprises leader sur leurs marchés au service d'un événement majeur.

