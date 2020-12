GL events : Les Jardins du LOU, Lauréat du Grand Prix SIMI 2020

Paris, le 11 décembre 2020 : Le projet des Jardins du Lou à Lyon a été récompensé par le Grand Prix SIMI 2020 dans la catégorie parc de bureaux de plus de 10.000m². Ce projet, conçu par AIA Life Designers et Albert Constantin pour le compte de Foncière Polygone, 6ème Sens Immobilier et le Lou Rugby, a été a été conçu comme un lieu de vie s'intégrant dans un quartier en plein développement et valorisant l'aspect patrimonial du stade de Gerland, monument emblématique du secteur conçu par Tony Garnier. C'est la réussite d'une collaboration unique entre tous ces acteurs qui est récompensée aujourd'hui.



« Ce grand prix du SIMI, pour le premier projet de promotion développé par la Foncière Polygone, vient légitimer le positionnement du Groupe GL events comme un acteur de l'immobilier au service du développement des grands équipements sportifs et événementiels.

Nous sommes fiers du travail accompli par toutes les équipes dans un esprit partenarial sur cette opération d'exception »

L'installation du LOU Rugby au sein du stade de Gerland, renommé ≪ Matmut Stadium ≫, en janvier 2017, a permis la transformation du stade mais aussi du site de Gerland dans son ensemble. L'implantation du ≪ village ≫ (brasserie, boutique, salles événementielles) et du centre d'entrainement du club, réalisées en 2017, la construction du parc de bureaux des Jardins du LOU, livré courant 2020, et, à terme, un hôtel de 150 chambres, un centre médical et un centre aquatique constituent un ensemble cohérent d'aménagement d'un nouveau territoire au service des valeurs du sport, accessible au plus grand nombre.

Le programme, développé en 21 mois, représente au total 28 000m² de bureaux associés à un parking de 378 places voitures ainsi que près de 400 places vélos et 24 bornes de recharge électrique.

Il s'agit là d'un lieu unique de vie, de travail, de loisir et de santé.

La conception bioclimatique du projet couplée à l'utilisation de systèmes performants a permis d'aller au-delà des objectifs énergétiques initiaux. Les Jardins du Lou témoignent d'une forte ambition environnementale en visant les certifications HQE Excellent, BREEAM Very Good, et E+C- E1C1.

Ces choix anticipent la future réglementation thermique 2020.

Sans oublier un écosystème intégré et respecté : gabions, nichoirs, ruches, hôtels à insectes, végétalisation locale, non allergène et résistante, toiture végétalisée, tout est mis au service de la biodiversité.

Situés au cœur de du pôle sportif et du biodistrict de Gerland, les Jardins du LOU se sont positionnés sur les thématiques « sport et santé ». L'installation sur le site de la Société Générale, « banque du rugby », de la Matmut, partenaire historique du LOU Rugby, de la Maison Régionale des Sports et de l'Olympisme implantée par la Région Auvergne Rhône Alpes, notamment, viennent légitimer ce positionnement.

Les Jardins du LOU accueillent également le Crédit Agricole Centre Est et le Groupe M6.

Maîtrise d'Ouvrage : Foncière Polygone, 6 ème Sens immobilier, Lou Rugby SASP

Architectes : Albert Constantin et AIA Architectes

Promoteur : Foncière Polygone, 6 ème Sens Immobilier

Entreprise mandataire : Eiffage Construction Confluences

Surface : 28.000m2 SDP

Date de livraison des travaux : 29 juin 2020



Contact Foncière Polygone : Jean Baptiste Richard : 06 80 44 01 17