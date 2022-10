GL events : Obligation relance de 49,9 M - succès du 1er financement sustainability-linked

COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 20 OCTOBRE 2022

OBLIGATION RELANCE DE 49,9 M€

SUCCES DU

1ER FINANCEMENT SUSTAINABILITY-LINKED

GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L'EVENEMENT,

ANNONCE LA MISE EN PLACE D'UNE OBLIGATION RELANCE

GL events a souscrit une Obligation Relance sustainability-linked d'un montant de 49,9 M€ afin de financer une partie de ses capex opérationnels. Ces fonds seront notamment utilisés pour accélérer sa transition énergétique, renouveler son matériel locatif et renforcer ses outils digitaux. Cet instrument présente une maturité de 8 ans et un coupon de 5,2%.

Pour la première fois, le Groupe a souhaité adosser des critères ESG à un financement. L'Obligation Relance sustainability-linked incorpore des critères ESG soulignant l'engagement de GL events dans cette démarche. En fonction de l'amélioration des indicateurs, le taux d'intérêt sera bonifié de 15 points maximum. Par ailleurs, ce financement sera traité comme des quasi-fonds propres car l'ensemble des prêteurs seniors - banques et obligataires - ont accepté que cet instrument ne soit pas inclus dans le calcul de levier de dette financière.

Sylvain Bechet, Directeur Général Finances & Investissements du Groupe GL events, déclare : « Nous sommes fiers et heureux du succès de cette première opération de financement verte qui vient s'adosser à notre stratégie ESG. Elle s'inscrit parfaitement dans notre démarche responsable - Think People, Think Green, Think Local - formalisée voilà bientôt quatorze ans. Elle renforce notre stratégie de croissance responsable et notre flexibilité financière. Par ailleurs, la maturité et la diversification de cet outil s'inscrivent dans notre politique de financement de la croissance durable du Groupe. Nous remercions les équipes d'Amundi pour cette nouvelle opération à nos côtés. »

Thierry Vallière, Directeur de la Dette Privée d'Amundi, déclare « Nous nous félicitons de la confiance renouvelée par GL events. Cette opération illustre parfaitement notre savoir-fairedans l'accompagnement à long terme d'un leader tel que GL events en offrant un financement adapté à ses besoins et perspectives de développement dans une démarche ESG ».

Amundi a arrangé une Obligation Relance sustainability-linked de 49,9M€ à 8 ans pour GL events visant à financer les investissements qui porteront la croissance du groupe. A ce titre, Amundi a conseillé le groupe dans la définition d'une trajectoire ambitieuse et mesurable. L'émission de cette Obligation Relance sustainability-linked constitue une transaction de référence pour ce programme mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et 19 assureurs membres de France Assureurs (ex FFA), dont Amundi assure la gestion d'une poche.

Pour la réalisation de cette opération, GL events a été conseillé par Delsol Avocats (Séverine Bravard & Arthur Collet) et Amundi, conseillé par Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP (Sophie Perus et Blandine Geny).

A PROPOS DU FONDS OBLIGATIONS RELANCE

Le fonds Obligations Relance France, doté de 1,7 milliard d'euros, souscrits par 19 assureurs membres de France Assureurs (ex FFA)et par la Caisse des Dépôts, finance les PME-ETI, touchées par la crise sanitaire, qui investissent dans leur développement et leur transformation. Volet du Plan de Relance du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, le fonds Obligations Relance France a été créé par les assureurs et la Caisse des Dépôts, en coopération avec la direction générale du Trésor. Il bénéficie d'une garantie partielle de l'Etat. Les Obligations Relance ont une durée de huit ans ; elles sont remboursables à leur terme ; elles offrent aux PME-ETI un financement subordonné sans garantie qui peut être obtenu auprès des sept sociétés de gestion déléguées à la gestion financière du fonds.

