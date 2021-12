GL events : Point d'activité et revue à la hausse des objectifs 2021 - Aides complémentaires coûts fixes - Prestations pour l'Arab Cup - Acquisition de 3 salons en Chine

Dans le cadre de l'Arab Cup, qui s'est déroulée en décembre et qui fait office de répétition générale avant la coupe du Monde 2022, les équipes du Groupe ont délivré un ensemble de prestations (distributions électriques primaires et secondaires, création d'énergies avec l'installation de plus de 340 générateurs, …) représentant un volume d'activité proche de 12 M€. Le Groupe démontre ainsi une nouvelle fois sa capacité à répondre aux besoins des organisateurs pour les accompagner dans la réussite de leur évènement.

Je tiens à remercier les collaborateurs du Groupe qui ont effectué un travail remarquable pour accompagner la reprise de nos activités et apporter une qualité de services pour l'ensemble de nos clients. Par ailleurs, je salue la fidélité de nos partenaires financiers qui ont maintenu leur confiance envers le Groupe et poursuivent leur accompagnement. »

En Chine, comme annoncé, nous poursuivons notre développement en intégrant un salon développant une offre sur une nouvelle verticale pour le Groupe : la semence et le matériel d'ensemencement. Le secteur affiche des perspectives de croissance soutenues et des évolutions profondes vers un modèle durable et qualitatif. Nos équipes vont l'intégrer et poursuivre son développement.

Olivier Ginon, Président Directeur Général du Groupe GL events, déclare : « Notre Groupe a démontré sa capacité de résilience et de résistance pour affronter cette crise. Nous avons su rebondir et retrouver un niveau d'activité au cours des 3 derniers mois semblable à ce que nous avions réalisé en 2019 sur la même période. Cette aide complémentaire de 25 M€ - quoiqu'insuffisante au regard de certains voisins européens et secteurs d'activité - récompense les dialogues constants du Groupe avec le Gouvernement qui bénéficieront à l'ensemble de la filière évènementielle en France.

ACQUISITION EN CHINE

GL events annonce l'acquisition de 65% des parts de la société organisatrice du salon Harbin Seed Expo, salon leader en Chine dans le domaine des semences et des matériels et équipements de culture et d'ensemencement. Les actionnaires historiques conservent 35% du capital et accompagnent le plan de développement futur.

La société exploite à ce jour trois salons dont le principal, à Harbin (ville de plus de 10 millions d'habitants au nord de la Chine), rassemble chaque année plus de 1 000 exposants (surface brute de 50 000 m²), avec des déclinaisons de ce salon dans les villes de Chengdu (région du Sichouan) et de Nanjing (capitale de la province du Jiangsu) et des projets sur d'autres régions.

Le marché chinois du grain sur lequel opèrent ces salons est le deuxième plus gros marché du monde (18 milliards d'euros en 2020) et affiche un rythme de croissance en valeur soutenu dans l'environnement de l'industrie agricole chinoise. Cette dernière est d'importance stratégique avec un large éventail de politique d'encouragement et de réformes favorisant les changements structurels en cours, vers une production de qualité et durable.

La société emploie 23 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 M€ avec une marge opérationnelle de 40%.

LIQUIDITÉS ET RELATION AVEC LES PARTENAIRES BANCAIRES

A ce jour le Groupe dispose d'une liquidité forte (582 M€) et assume l'ensemble de ses engagements. Afin de maintenir un service de la dette équilibré, le Groupe a entamé des discussions avec ses partenaires bancaires pour allonger la maturité de la dette bilatérale bancaire (hors PGE) sur une durée de 6 ans.

La finalisation et la contractualisation de ces aménagements sont attendues pour le mois de janvier 2022.

ACTUALISATION DES OBJECTIFS 2021

GL events a réalisé un niveau d'activité élevé au cours des mois de septembre, octobre et novembre, dégageant un volume d'affaires semblable à 2019. Cette dynamique permet au Groupe de relever ses objectifs 2021. Le Groupe anticipe un chiffres d'affaires aux alentours de 720 M€ (proche de 700 M€ précédemment) et un résultat net part du Groupe supérieur à 10 M€ (positif, précédemment).

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2021 - 20 JANVIER 2022 APRES BOURSE

A propos de GL events : Groupe intégré des métiers de l'événement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois grands marchés de l'événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, qu'ils soient culturels, sportifs ou politiques ; salons et expositions à destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands pôles. GL events Live regroupe l'ensemble des métiers de l'événementiel corporate, institutionnel, et sportif.

