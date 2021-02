GL events : Première Vision Paris 2021 – Digital Show

Première Vision Paris organisera son Digital Show du 15 au 19 février 2021. Une semaine dédiée à la découverte de nouveaux services en ligne pour la filière mode et l'occasion de découvrir la nouvelle plateforme web qui rassemblera, à terme, l'ensemble des sites des salons et la marketplace de Première Vision.



Au cours de ces derniers mois, en innovant avec des fonctionnalités propres au e-commerce sur sa marketplace, et en accélérant le développement de son dispositif digital, Première Vision s'est engagée pour soutenir la filière mode internationale dans le contexte difficile lié à la crise sanitaire de la Covid-19.

Le Directeur Général de Première Vision, Gilles Lasbordes, a déclaré : « Nos événements digitaux sont aujourd'hui plus riches et ils continueront à s'améliorer et à devenir de plus en plus sophistiqués. Ils permettent, dans l'intervalle, à tous les acteurs de la filière de se rassembler, d'interagir et de travailler : acheteurs, équipes créatives, décisionnaires, et bien sûr fournisseurs et industriels. »

© Première Vision - février 2020

Le Digital Show s'articulera autour de 4 axes :



- L'offre internationale présentée sur l'espace de la Marketplace Première Vision - comprenant les fils, fibres, tissus, accessoires et composants, dessins, cuirs et les solutions de confection - grâce à un catalogue digital interactif plus efficace pour faciliter la présentation des produits et le sourcing des acheteurs,



- L'inspiration et la création à travers des décryptages mode exclusifs et une information complète en ligne pour inspirer, orienter et aider à la conception des collections printemps été 2022, des forums virtuels pour mettre en avant les nouveautés des exposants et des webinars inspirants proposés par l'équipe mode de Première Vision,



- Le networking à travers la Marketplace Première Vision qui permettra aux marques de mode et aux fournisseurs de développer leurs échanges et leur activité grâce à des fonctionnalités optimisées ou additionnelles. Les utilisateurs profiteront notamment d'outils de mise en relation plus efficaces avec le lancement de rendez-vous en visioconférence qui faciliteront la présentation des collections de matières,

- Un programme de digital talks et de webinars pour questionner les enjeux à venir de la filière mode à travers les regards de professionnels et d'experts.

© Première Vision - février 2020