GL events : Première Vision Paris 2022

Première Vision Paris, le salon des professionnels de la mode créative, s'adapte à la situation sanitaire et propose une édition hybride pour soutenir les acteurs de la filière. Le salon physique de Première Vision Paris se tient du 8 au 10 février 2022 au Parc des Expositions de Paris Nord-Villepinte (Halls 4,5 et 6) et le Digital Show prend place du 7 au 11 février 2022 sur le site internet de Première Vision.

©Francois Durand

Cette nouvelle édition hybride accueille plus de 1 000 exposants issus de 41 pays. Parmi eux, 63 nouvelles entreprises présentent pour la première fois leur collection sur le salon physique et sur la marketplace du Digital Show.

Les exposants sélectionnés par Première Vision Paris couvre l'ensemble de la filière de la mode créative : fils et fibres, tissus, cuirs, dessins, accessoires et composants, confection et innovations éco-responsables.

Face à l'émergence d'une mode responsable et engagée, Première Vision Paris se positionne comme décrypteur et guide pour la filière en présentant aux visiteurs 31 entreprises engagées pour une mode plus réfléchie et responsable grâce à l'utilisation de matériaux alternatifs, de matières innovantes ou encore de solutions de fabrications plus durables. Ces acteurs sont présents à l'espace physique Smart Creation de Villepinte dans le Hall 4, mais également en ligne sur la marketplace.

Le sujet de l'éco-responsabilité dans la filière est également mis à l'honneur dans le forum « Do it sustainably » et dans certaines conférences et digital talks.

©Francois Durand

Première Vision Paris renforce son rôle de prescripteur et de lieu d'échange de la filière en proposant aux visiteurs de nombreuses animations telles que des forums présentant les matières et les outils essentiels de la saison, des séminaires TREND TASTING physiques et digitaux, un live Sourcing pour découvrir et consulter les produits sélectionnés de l'équipe mode de Première Vision ou encore 2 espaces informatifs et inspirationnels.