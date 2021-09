GL events : Reprise confirmée pour les salons et foires du Groupe GL events en France

Le redémarrage de l'activité des salons et foires se concrétise pour le Groupe GL events avec l'ouverture réussie des Foires de Strasbourg et Toulouse, tandis qu'à Lyon, le Salon Global Industrie bat son plein. L'élan est porté par tous les acteurs : exposants, visiteurs et organisateurs abordent ces rendez-vous professionnels ou grand public avec enthousiasme et partagent d'ores et déjà la satisfaction d'une participation fructueuse.

Le coup d'envoi est donné partout sur le territoire avec notamment les Foires de Toulouse et Strasbourg, mais aussi les salons comme Expobiogaz à Metz, les Salons des Vins et de la Gastronomie de Biarritz et Le Havre, Made In France - Première Vision à Paris ou encore Global Industrie à Lyon. La reprise des événements et salons professionnels ou grand public, si décisive pour l'économie des filières et des territoires, se concrétise au cours de ces premiers jours de septembre. Foires et salons vont jouer un rôle moteur dans la relance économique et sont de réels accélérateurs de business.

Cette reprise va s'accélérer dans les semaines à venir. Elle donne lieu à une prévision d'activité très concentrée sur les derniers mois de l'année 2021, avec notamment des salons majeurs organisés par GL events ou accueillis par ses sites comme Première Vision Paris, Sirha, Pollutec, Patrimonia, Equita, Solutrans, Paysalia ou encore BePositive.

Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que foires et salons se déroulent dans les meilleures conditions. L'activité peut reprendre sans limite de jauge et la confiance des organisateurs et des exposants reste intacte.

Global Industrie, le salon de référence en France pour les grandes filières de production, s'est ouvert en début de semaine en présence du Premier Ministre, Jean Castex et de la Ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. La qualité de la participation est au rendez-vous ainsi que la satisfaction des exposants. Cette édition confirme ainsi toute la force du média salon en mode présentiel avec l'envie partagée par tous les acteurs, exposants comme visiteurs, de se rencontrer à nouveau et de développer leur portefeuille commercial.

Pour les deux premières foires du Groupe que sont la Foire Européenne de Strasbourg et la Foire de Toulouse, les fréquentations s'avèrent déjà bien supérieures à la dernière édition avec une programmation renouvelée et appréciée des différents publics. Le courant d'affaires dont témoignent les exposants est lui aussi positivement orienté.

Pour Olivier Ginon, Président du Groupe GL events « Les événements programmés sont autant de preuves de la solidité du groupe et de sa capacité à rebondir. Ce sont aussi des signes très forts adressés au marché, à nos clients et partenaires. Notre métier redémarre et nous sommes déterminés à aller de l'avant. Nos équipes sont d'ores et déjà tournées vers le futur, à l'heure où exposants et visiteurs témoignent du plaisir de se retrouver et de la reprise du business ».

Le dispositif annoncé au mois de juillet par le Gouvernement offre les conditions de la reprise pour les activités événementielles avec la fin des contraintes de jauges. Le contrôle du pass sanitaire, qui vient compléter le label Safe & Clean déployé par le Groupe, est une formalité simple à mettre en œuvre pour les professionnels de la gestion des flux que sont les spécialistes de l'événementiel.

En complément des référents sanitaires qui accompagnent les organisateurs sur la préparation des événements à venir, des équipes vigilance Covid sont sur le terrain au plus près des visiteurs. Enfin, des conciergeries sanitaires sont proposées aux organisateurs qui le souhaitent et sont installées sur l'ensemble des salons organisés par le Groupe.

Concrètement, à Eurexpo Lyon, un centre de test et un centre de vaccination ont été ouverts en partenariat avec Eurofins, l'ARS et la Préfecture du Rhône. Ils sont à la disposition des quelques 800 000 visiteurs et exposants attendus d'ici la fin de l'année.

Ces procédures garantissent une protection maximale des visiteurs, exposants, conférenciers et collaborateurs.

Salons et foires grand public :

- 8 Foires réparties sur le territoire :

o Amiens (du 14 au 18 octobre)

o Caen (du 17 au 26 septembre)

o Clermont Cournon (du 11 au 19 septembre)

o Metz (du 24 septembre au 4 octobre)

o Saint-Etienne (du 24 septembre au 4 octobre)

o Strasbourg (du 3 au 13 septembre)

o Toulouse (du 4 au 13 septembre)

o Vannes (du 29 septembre au 3 octobre)

- Salons grand public

o Omnivore -Paris (du 11 au 13 septembre)

o Equita - Lyon (du 27 au 31 octobre)

o Immotissimo - Lille (du 17 au 19 septembre)

o Salons des Vins et de la Gastronomie - dans toute la France

o ID Créatives - Lyon (du 9 au 12 septembre)



Grands rendez-vous professionnels :

o Global Industrie - Lyon (du 6 au 9 septembre)

o Made in France - Première Vision - Paris (les 8 et 9 septembre)

o Construction days - Lyon (du 14 au 16 septembre)

o Pharmacosmetech - Chartres (du 14 au 16 septembre)

o Sirha - Lyon (du 23 au 27 septembre)

o Sido - Lyon (du 22 au 23 septembre)

o Patrimonia - Lyon (30 septembre au 1er octobre)

o Pollutec - Lyon (du 12 au 15 octobre)