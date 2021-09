GL events : Salon Régional de l'Immobilier de Metz

La 11ème édition du Salon Régional de l'Immobilier se tiendra du 17 au 19 septembre 2021 au sein du Metz Congrès Robert Schuman. Ce nouveau rendez-vous s'inscrit dans une dynamique de développement régional et de l'actuel renouvellement du secteur de l'immobilier.



Les professionnels du secteurs, tous métiers confondus se donneront rendez-vous pour présenter et découvrir les derniers projets immobiliers de la région. Agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, gestionnaires de patrimoine, architectes et services sur la Lorraine auront l'occasion de dévoiler leurs projets et de faire rayonner l'immobilier de la région.

© Luc Boegly

Sur une surface de plus de 1000m² dans le hall 1 du Centre des Congrès, professionnels et grand public profiteront d'un programme varié proposant des conférences et table-rondes en prise directe avec l'actualité avec des thématiques telles que :



« Habitat et télétravail : de nouveaux espaces à conquérir », une table-ronde animée par Jean-Pierre JAGER, fondateur du journal La Semaine, accompagné d'experts,

« Pourquoi utiliser des matériaux biosourcés locaux dans la construction ? » avec le Collectif biosourcé Grand Est,

« Travailler chez soi : vers une nouvelle architecture d'intérieur ».

Cette nouvelle édition du Salon Régional de l'Immobilier 2021 sera une occasion idéale pour les professionnels et le grand public d'échanger et de communiquer de manière conviviale, et confirmer ainsi le rayonnement régional de ce rendez-vous.