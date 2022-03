GL events : Sirha Europain 2022

Sirha Europain, le salon célébrant la filière de la boulangerie-pâtisserie à la française, revient du 26 au 29 mars 2022 à Paris Porte de Versailles.

Lors de sa conférence de presse le 1er décembre 2021, Sirha Europain affirme sa volonté d'axer sa prochaine édition sur la French Bakery à travers la valorisation du savoir-faire français. Les plus grands acteurs de la filière répondent présents avec une forte présence de meuniers tels que Grands Moulins de Paris, Dumée ou Moulins Familiaux. Plus de 300 exposants se retrouvent sur plus de 2 700 m² afin d'exposer leurs produits et leur savoir-faire aux visiteurs.

©Sirha Europain

3 pôles sont représentés lors du Sirha Europain :

• Le pôle sucré, regroupant les grands acteurs de la filière pâtisserie avec notamment Valrhona, Cap Fruit ou encore Bravo

• Le pôle snacking présentant les nouveaux acteurs du café, de la food, du petit équipement et de l'emballage

• Le pôle Start-Up, nouveauté de l'édition 2022 et avec le soutien de la FEB et de la CCI Paris Île-de-France, regroupant plus d'une quinzaine de jeunes entreprises innovantes sur le secteur de la boulangerie-pâtisserie

A l'instar des précédentes éditions, Sirha Europain 2022 propose des temps forts d'animations et d'échanges. Cette année, le forum s'articule autour de discussions et de conférences sur des thématiques d'actualité telles que l'éco-responsabilité, le sourcing des produits, la fermentation ou encore le boulanger en 2030.

©Alexandre Gallosi

Cette année, les visiteurs ont l'occasion d'assister à 3 scènes :

• La scène Boulangerie mettant en avant les démarches et les méthodes d'intervenants tels que Bo & Mie ou encore Bacillus

• La scène Sucrée proposant des ateliers, des conférences et des tables rondes animées par des grands noms de la Pâtisserie tels que Vittoria Nardone (Mosuke), Aurélien Rivoire (Alleno & Rivoire) ou encore Nina Metayer (Delicatisserie)

• Et pour la première fois, la scène Restauration Snacking abordant les tendances de la restauration rapide sucrée comme salée

Sirha Europain 2022 accueille 3 concours internationaux : la Coupe du Monde de la Boulangerie (du 26 au 28 mars), la Coupe Europe de la Pâtisserie avec comme Président d'Honneur François Perret (le 28 mars) et la Coupe de France des Écoles (du 26 au 29 mars).