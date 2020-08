GL events : Tenue du salon CACLP en Chine et reprise des activités de Tranoï en France

GL events vient de clôturer avec succès ce dimanche 23 août la 17ème édition du salon CACLP, acquis en mars 2020.

​

Afin de s'adapter aux contraintes liées à la COVID-19, cette édition, initialement prévue en mars 2020 a été décalée en août 2020 à Nanchang (ville du sud de la Chine). Elle a réuni plus de 1 000 exposants chinois et internationaux (vs 870 en 2019) sur une superficie de 70 000 m². Ce salon confirme sa dynamique avec une progression du visitorat de plus de 50 % par rapport à l'année 2019, pour atteindre 35 000 visiteurs en 3 jours.

Regroupant des acteurs industriels et de services nationaux et internationaux des filières de l'immuno-diagnostic, de l'analyse chimique, de l'analyse moléculaire et du diagnostic infectieux ambulatoire, CACLP se développe sur un secteur dont la crise sanitaire actuelle rappelle l'importance. En Chine, ce marché représente environ 8 milliards de RMB (c. 1 milliard d'euros). Adossé à des congrès médicaux de renom, CACLP rassemble des experts en pointe sur des thématiques telles que la médecine pré-clinique ou l'ingénierie biomédicale.

Sa performance renforce les perspectives de rebond de l'ensemble des salons chinois du Groupe GL events en 2021.

En recherche de nouveaux partenaires financiers, Tranoï, leader dans l'organisation d'événements BtoB pour les marques de mode créatives en marge de la Fashion Week, a rejoint le Groupe qui renforce ainsi son pôle mode.

Déjà présent dans la mode au travers Première Vision, GL events crée un pôle unique d'événements BtoB physiques et digitaux de services et de contenus, qui répondra aux nouveaux enjeux du marché, de l'amont à l'aval de la filière mode créative internationale.

​

Tranoï et GL events / Première Vision partagent une vision commune de la mode : privilégier la création et valoriser les démarches créatives et singulières, qui font la force et la richesse de ce secteur. Cette vision commune est renforcée par leur complémentarité au sein de la filière.

Chacun opérant dans le secteur de la mode, mais à des stades différents de la chaîne de valeur, ils créent ainsi ensemble un pôle intégré d'événements pour la mode. L'expertise additionnée des équipes de Tranoï et de GL events offre une synergie inédite pour mettre en œuvre des projets de développement et répondre aux futurs challenges de l'industrie de la mode.

​

Cette reprise illustre la confiance du Groupe dans son développement à long terme et sa volonté de construire des franchises sur des secteurs d'activités à potentiel.