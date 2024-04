GL EVENTS ANNONCE UNE CROISSANCE DE 10% DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES AU PREMIER TRIMESTRE 2024

Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs de 2024. Notre vision et nos ambitions sont inchangées : nous continuons à poursuivre les meilleures opportunités pour l'ensemble de nos parties prenantes et nos actionnaires. »

Cette solide croissance à deux chiffres conforte un peu plus notre positionnement stratégique au cœur des grands événements à travers le monde. En cette année olympique en France, l'ensemble des prestations techniques proposées par les équipes de nos trois pôles - Venues, Live et Exhibitions - sera une nouvelle vitrine des savoir-faire de l'ensemble des collaborateurs de GL events pour accueillir le public lors d'événements inoubliables, festifs et durables. En parallèle, GL events continue d'investir dans l'ensemble de ses activités, avec des projets ambitieux tels qu'à São Paulo où nous livrerons le tout nouveau site d'Anhembi, conformément au calendrier prévu.

La forte croissance de GL events au premier trimestre 2024 s'inscrit dans la dynamique que connaît le Groupe depuis de nombreux trimestres. Elle est notamment portée par un niveau d'activité en progression en France, en Chine, en Angleterre et au Chili. Au niveau des pôles, Live et Venues affichent une progression de leur chiffre d'affaires, tandis que le retrait du pôle Exhibitions vient principalement d'une biennalité moins favorable en année paire.

Au 1er trimestre 2024, le chiffre d'affaires de GL events s'établit à 386,5 M€, en croissance de 10% par rapport au T1 2023 et de 11% à pcc1, dans la continuité de la dynamique de 2023. Les activités de GL events en Chine sont en croissance de 81% au premier trimestre 2024 avec un chiffre d'affaires de 31 M€ et retrouvent progressivement leur dynamisme.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PÔLE

GL EVENTS LIVE affiche une croissance de 28% à 192,4 M€, comparés à 150,4 M€ au T1 2023. Le pôle est en croissance de 31% à pcc(1). le pôle poursuit activement le déploiement de ses projets pour les Jeux Olympiques de Paris dont 33M€ de chiffre d'affaires ont été reconnus au premier trimestre 2024. En France, GL events Live contribue toujours aux événements emblématiques du début d'année tels que le Saut Hermès, le Salon de l'Agriculture, Maison & Objet, MIPIM, Dassault Business Convention, les défilés Christian Dior Homme & Haute Couture. À l'international, le Groupe a vu ses activités reprendre en Chine et poursuivre à un niveau soutenu dans la zone Amérique du Sud, en particulier au Chili. Parmi les événements d'envergure, GL events a déployé son offre de services à l'international pour la Coupe d'Afrique des Nations, le meeting de Cheltenham ou encore le World Defense Show. Enfin, la croissance du pôle est également portée par la récurrence des revenus du métier de structures (France, UK, Chili) et le développement de nos activités Power.

GL EVENTS EXHIBITIONS dégage un chiffre d'affaires de 99,8 M€ au T1 2024, en baisse de 11% en publié et à pcc(1) avec une biennalité moins favorable (Sirha Lyon, Be Positive), partiellement compensée par la tenue du salon CACLP au mois de mars et non au T2 comme l'an passé. La division Industrie poursuit sa croissance avec des performances supérieures aux éditions de 2023 (CFIA & Global Industrie) et le salon Aquasur (Chili) affiche un très fort développement. Hyvolution Paris continue de réaliser une croissance soutenue. En revanche, le rebond des activités textiles n'est pas encore au rendez-vous. En Chine, le redémarrage d'événements tels que China International Door Expo, Building & Decoration Exhibition ou encore Wallcoverings and Home Furnishings Exhibition témoigne de la poursuite de la reprise de l'activité de la région.

GL EVENTS VENUES poursuit sa bonne dynamique au T1 2024 avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% en publié et 6% à pcc(1) à 94,2 M€. En France, la performance du pôle traduit les effets de biennalité moins forte en particulier pour les sites de Lyon, qui a été plus que compensée par la forte demande pour les sites de Paris. Les équipes de GL events ont également contribué à de nouveaux projets pour le Groupe au T1 2024, avec la première organisation du Salon des randonneurs à Lyon et le lancement du premier Smart Manufacturing Show à Nagoya au Japon. A l'international, les sites de São Paulo, Rio de Janeiro, Budapest et Bruxelles soutiennent la croissance du pôle. GL events continue de déployer une offre de premier plan qui a été récompensée au Brésil par l'attribution du World MICE Award 2023 au centre des congrès de Rio de Janeiro pour la qualité de ses infrastructures au service de ses clients.

ESG

GL events poursuit le déploiement de sa politique ESG et confirme ses ambitions de réduire l'empreinte carbone, de limiter l'utilisation du jetable, de maximiser son économie circulaire et de développer la diversité et les territoires. Cette performance ESG sera soutenue et structurée par l'application progressive de la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et les

