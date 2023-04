GL events : confirme ses perspectives pour l'année 2023

Le chiffre d'affaires de GL events s'établit à 351,1 ME au 1er trimestre 2023, en croissance de 59% par rapport au 1er trimestre 2022 et de 56% à pcc.



GL events Live réalise un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 150,4 ME, soit une croissance de 15% à pcc par rapport au niveau de 2022. GL events Exhibitions dégage un chiffre d'affaires de 112,7 ME, en hausse de 179% (178% à pcc) par rapport à 2022. GL events Venues affiche un chiffre d'affaires de 88,0 ME, en croissance de 61% (62% à pcc).



Le Groupe confirme ses perspectives pour l'année 2023 avec une croissance attendue de 5% de son chiffre d'affaires et une amélioration de son taux de marge, un plan de CAPEX de 80 à 85 ME et la poursuite du déploiement de sa politique ESG.



