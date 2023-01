GL events : contrat avec LOXAM pour les JO de Paris 2024

GL events et LOXAM annoncent la signature d'un contrat de partenariat et de fourniture d'énergie temporaire pour l'ensemble des sites olympiques et paralympiques de Paris 2024.



GL events et LOXAM assureront la gestion de projet, la fourniture de l'ensemble des services liés à la production et la distribution d'énergie temporaire, d'alimentation électrique sans interruption et de systèmes temporaires de contrôle de température sur l'ensemble des sites y compris le Centre International de Radios et de Télévisions Temporaire ou ' International Broadcast Center ' (IBC).



Cette structure temporaire hébergera durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 les médias du monde entier sur une surface de 46 000 m2.



GL events et LOXAM privilégieront les équipements alimentés par des biocarburants performants ou par de l'hydrogène vert.





