GL events : croissance interne de 11% au premier trimestre

Le 24 avril 2024 à 18:29 Partager

GL events a enregistré une croissance de 10% du chiffre d’affaires au premier trimestre 2024 à 386 millions d'euros. Il a progressé de 11% à périmètre et à taux de change constants. « Les activités de GL events en Chine sont en croissance de 81% au premier trimestre 2024 avec un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros et retrouvent progressivement leur dynamisme », souligne le spécialiste de l’événementiel.



Les objectifs du groupe sont inchangés. GL events anticipe une croissance de son activité de 7% qui sera portée par les activités Live (Jumbo events) et Venues (poursuite du développement des principaux sites exploités par le groupe), un programme d'investissements de l'ordre de 115 millions d'euros et un maintien de sa dette nette à fin 2024 vs fin 2023.