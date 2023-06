GL events : les JO 2024 à Paris en ligne de mire

GL events devient Partenaire Officiel et fournisseur des installations d'infrastructures temporaires des Jeux Olympiques de Paris durant l'été 2024. La société lyonnaise d'événementiel interviendra sur les sites olympiques et paralympiques situés dans Paris Centre, du Champ de Mars à la Place de la Concorde, et également dans la France entière dans les stades de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice ou Saint-Etienne.



Pour Olivier Ginon, PDG de GL events, "l'attribution de ce marché relatif aux installations temporaires confirme la confiance établie entre le Comité d'Organisation de Paris 2024 et notre groupe."