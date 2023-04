GL events : maintient sa dynamique avec une croissance de 59% de son activité au premier trimestre 2023

Au 1er trimestre 2023, le chiffre d'affaires de GL events s'établit à 351,1 M€, en croissance de 59% par rapport au T1 2022 et de 56% à pcc 1 . Ce nouveau record s'inscrit dans la continuité du rebond d'activité constaté en Europe en 2022, ainsi que du fort rebond des activités internationales du Groupe, en particulier dans les zones Amériques, Moyen-Orient et Asie qui sont en forte croissance.

#GLEVENTS - BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'EVENEMENTIEL

Par ailleurs, les activités de GL events en Chine reprennent progressivement, avec un chiffre d'affaires de 15,7 M€.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PÔLE

GL EVENTS LIVE réalise un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 150,4 M€, soit une croissance de 15%

pcc par rapport au niveau de 2022 alors encore marqué par la crise sanitaire. En France, GL events Live a su garder ses adresses et est intervenu au cours d'événements emblématiques tels que le Saut Hermès, le Salon de l'Agriculture SIA, Dassault Systèmes sales kick-off, les présentations de collections Christian Dior Homme et Haute Couture, confirmant la dynamique de reprise des évènements. À l'international, le Groupe a vu ses activités reprendre en Chine et être soutenues dans la zone Amériques.

GL EVENTS EXHIBITIONS dégage un chiffre d'affaires de 112,7 M€, en hausse de 179% (178% à pcc) par rapport à 2022. Le rebond des salons professionnels se poursuit au T1 2023. Le pôle a bénéficié d'une biennalité favorable (Sirha Lyon, Be Positive). Global Industrie a largement profité de son alternance en année impaire à Lyon. Première Vision Paris poursuit également sa phase de reprise post-Covid, tandis que le CFIA Rennes affiche des performances supérieures aux éditions pré-covid et Hyvolution Paris continue de réaliser une croissance très soutenue. En Chine, le pôle a relancé ses salons de Beijing avec les éditions annuelles de B&D, Wallpaper Expo et Door Expo, qui affichent des performances visiteurs encourageantes, malgré une offre exposants encore limitée par un temps de commercialisation écourté par la crise sanitaire de décembre-janvier.

GL EVENTS VENUES dégage un chiffre d'affaires de 88,0 M€, en hausse de 61% (62% à pcc) par rapport

l'année 2022 qui avait été sensiblement affectée par les fermetures administratives de janvier 2022. Ce pôle retrouve son niveau d'activité pré-crise de la covid 19, avec des destinations dynamiques : Paris, Lyon, Clermont Ferrand, Toulouse ou Strasbourg en France, Budapest, La Haye et Bruxelles en Europe et Sao Paulo et Rio de Janeiro au Brésil. Les sites récemment intégrés au Chili sont en phase de lancement de commercialisation et devraient commencer à peser à compter du 2 nd semestre 2023.

LE PALAIS BRONGNIART - MAISON DES US

POUR LES JO DE PARIS 2024

Le Comité Olympique et Paralympique américain (USOPC), en partenariat avec On Location, a choisi le Palais Brongniart comme future Maison de l'équipe des Etats-Unis pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le Palais Brongniart, monument phare et incontournable du patrimoine parisien, situé au cœur de la capitale française et géré par GL events, deviendra pendant quelques semaines le lieu de convergence de la communauté US. Le Palais Brongniart sera le lieu de rendez-vous pour les familles, les futurs athlètes en formation, les sponsors, les donateurs et les fans qui attendent depuis plus de 4 ans ce rendez-vous avec la Team USA.

Le Palais Brongniart se transformera le temps des Jeux Olympiques Paris 2024 en Maison de l'équipe des Etats-Unis, un lieu accueillant des activités divertissantes et interactives, des rencontres avec les athlètes de l'équipe olympique américaine et un espace convivial permettant de suivre des épreuves, de fêter des victoires ou encore de se restaurer avec une cuisine d'inspiration française et américaine.