GL events : Actu de test Venues Association

Parce que le succès de votre événement tient notamment compte des conditions dans lesquelles votre public est accueilli, nous créons des espaces à la fois esthétiques, conviviaux, confortables et fonctionnels pour marquer les esprits et faire de votre manifestation un vrai succès.

COP 22, Marrakech, Maroc - ©Marwane

Concepteur historique de structures et tribunes événementielles depuis plus de 30 ans, GL events crée l'espace événementiel pour accueillir tout type de manifestation (événement culturel, sportif, corporate, institutionnel, etc.).

Avec plus 550 000m² de structures et 200 000 tribunes en stock, 3 centres serveurs métier en France à Lyon, Nantes et Paris, et des stocks internationaux sur des plateformes stratégiques au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis, au Japon, en Afrique du Sud et au Chili, GL events a la capacité de vous accompagner partout dans le monde grâce à une logistique optimale et ainsi livrer l'ensemble de vos projets dans un temps record.

Parce qu'aucun événement ne se ressemble, nous proposons un accompagnement sur-mesure - depuis l'étude de faisabilité technique et logistique de chaque projet, jusqu'à l'aménagement intégral du lieu de votre événement - par une équipe d'experts avec des prestations de qualité.

Evian Championship, 2013 - ©Nicolas Rodet

Vous découvrirez sur notre site internet l'ensemble de nos solutions événementielles, ainsi que nos savoir-faire et expertises :

- Espaces événementiels : garden, toit courbe ou bipente, à étage ou encore tridimensionnelle, dodécagonale ou polygonale, nous vous accompagnons dans la conception de votre événement en créant des espaces esthétiques, conviviaux, confortables et fonctionnels adaptés à vos besoins pour un résultat unique.

Monaco Yacht Show 2019 - ©Eric Zaragoza

- Tribunes événementielles : pour accueillir confortablement vos spectateurs et assurer à chacun la meilleure ligne de vue, nous vous proposons une large gamme de tribunes à hauteur de pas différente ainsi qu'une gamme de gradins, scènes/podiums et couvertures. Nos solutions s'adaptent à la taille, au lieu et à la typologie de votre manifestation.

Longines Equita Lyon, concours hippique international 2019 - Martin Fuchs (SUI) & Clooney 51 - ©PSV J. Morel

Pour aller encore plus loin dans l'accompagnement de nos clients, nous avons imaginé un configurateur d'espaces en ligne. En seulement 3 étapes (typologie d'événement, capacité d'accueil et configuration souhaitée) nous proposons une première suggestion de produits avec une estimation budgétaire.

• FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM - CANNES, FRANCE

• FESTIVAL LUMIÈRE - LYON, FRANCE

• NUITS DE FOURVIÈRE - LYON, FRANCE

• AMERICA'S CUP - GRANDE BAIE, BERMUDES

• GRAND PRIX AUTOMOBILE DE GRANDE-BRETAGNE - SILVERSTONE, ROYAUME-UNI

• ROYAL ASCOT - ROYAUME-UNI

• CARROUSEL DE LA MODE - PARIS, FRANCE

• MONACO YACHT SHOW - MONACO

• COP22 - MARRAKECH, MAROC

• JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES - RIO DE JANEIRO, BRÉSIL

• CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL - FRANCE

• JEUX DU COMMONWEALTH - GLASGOW, ROYAUME-UNI

• EVIAN CHAMPIONSHIP - EVIAN, FRANCE