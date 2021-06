GL events : Assemblée Générale Mixte du 24.06.2021 – Avis de Convocation

Texte des projets de résolutions

À caractère ordinaire :

PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 décembre 2020, se soldant par une perte de 33 770 222,10 euros tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 37 469 euros.

DEUXIEME RESOLUTION (Quitus aux Administrateurs). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

TROISIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 décembre 2020 se soldant par une perte (part du groupe) de 77 368 413 € euros, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

QUATRIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de procéder à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 suivante :

Détermination des sommes distribuables: Résultat de l'exercice (33 770 222,10) euros Report à nouveau 46 415 961,29 euros Montant à affecter 12 645 739,19 euros Affectation proposée Reserve légale - Dividendes - Report à nouveau 12 645 739,19 euros Total 12 645 739,19 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :

AU TITRE REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION REVENUS NON DE DIVIDENDES AUTRES REVENUS ÉLIGIBLES À LA L'EXERCICE DISTRIBUÉS RÉFACTION 15 211 762,15 euros (*) 2017 Soit 0,65 euros par action (23 402 711 actions ayant donné droit à dividende) 19 488 811, 55 euros (*) 2018 Soit 0,65 euros par action (29 982 787 actions ayant donné droit à dividende) 2019 Néant