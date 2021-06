GL events : CFIA RENNES 2021

Le Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire (CFIA), l'évènement référent de l'agroalimentaire, se tiendra les 9, 10 et 11 juin 2021 au Parc Expo Rennes Aéroport. Après l'annulation de l'édition 2020 en raison du contexte sanitaire, cette année le CFIA prend une nouvelle dimension : il incarne un symbole fort, celui de la relance des échanges et de la renaissance du monde de l'évènementiel.

Dans le strict respect du protocole sanitaire, le CFIA rassemblera les industriels de l'agroalimentaire au cœur de la Bretagne, 1ère région agroalimentaire

européenne, et proposera aux visiteurs un programme riche grâce à ses exposants, ses temps forts, ses innovations et expertises.

Ce sont plus de 1 600 exposants qui viendront proposer leurs produits et équipements répartis selon les secteurs historiques du salon :

- Ingrédients & PAI

- Équipements & Procédés

- Emballages & Conditionnement

Afin de répondre à des sujets tels que « Quelles réponses et solutions apporter aux problématiques d'une entreprise agroalimentaire ? » ou « Quelles seront les prochaines tendances et comment se dessinera le futur d'une usine ? », plusieurs temps forts seront organisés regroupant des professionnels en lien avec des thématiques ciblées.



- Vendredi des PME : une journée spécialement dédiée aux petites structures,

- Des conférences pour aller plus loin dans la réflexion et répondre aux interrogations. Une vingtaine de conférences seront animées par des intervenants experts dans leur domaine,

- L'Usine Agroalimentaire du Futur : démonstration, ligne de production en fonctionnement aideront à décrypter les enjeux de demain,

- Espace Tendances et Créations alimentaires : pour découvrir les tendances alimentaires de demain et s'adapter aux nouvelles exigences des consommateurs,

- Les Trophées de l'Innovation : les visiteurs sont invités à découvrir les nouveautés qui amélioreront la vie de l'usine ou les capacités de production.

« Il est temps de saluer l'engagement, le savoir-faire et la force de toute la filière agroalimentaire. Vous avez produit, transformé, emballé, livré dans des conditions exceptionnelles, et réussi ainsi à éviter les ruptures de stocks et à approvisionner tous vos clients. Vous appartenez à cette première ligne qui n'a pas cédé au plus fort de la crise. C'est cette force que nous allons célébrer au CFIA tous ensemble. Merci pour votre engagement. Vous pouvez compter sur celui sans faille des équipes du CFIA, de tout le groupe GL events et du mien tout entier à vos côtés. Bonne reprise ! Bon salon ! Tous au CFIA ! » Olivier Ginon, Président de GL events.





Grâce à sa convivialité et à la qualité des échanges qu'il propose, le CFIA Rennes est un facilitateur et accélérateur de business, où fournisseurs et industriels prennent plaisir à se rencontrer.