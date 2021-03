GL events : China (Beijing) International Wallcoverings and Home Furnishings Exhibition 2021

Le 31ème China (Beijing) International Wallcoverings and Home Furnishings Exhibition (BWFE2021) se déroulera du 30 mars au 2 avril 2021 au Tianzhu New Hall, à Pékin. Ce salon est organisé par GL events, la China National Interior Decoration Association et China International Exhibition Center Group Corporation, et entrepris par CIEC GL events (Beijing) International Exhibition Co., Ltd.

BWFE fait partie des événements les plus importants de son secteur. Cette année, BWFE2021 couvrira une surface d'exposition de 120 000 m² et accueillera de très nombreuses marques et entreprises dans le domaine du revêtement mural et de l'ameublement, des expositions de papiers peints, des revêtements muraux, des tissus pour la maison, des ornements en dentelle, des stores pare-soleil, des textiles techniques, des canapés, etc.

En tant que principale plateforme de commerce et de communication pour l'industrie chinoise du revêtement mural et de l'ameublement, BWFE a toujours été le premier choix des entreprises du secteur pour lancer leurs nouveaux produits, explorer leurs canaux de vente et développer leurs marques de produits. Les visiteurs pourront y découvrir une offre complète avec les dernières tendances du marché, les meilleurs concepts de produits et les meilleurs designs.

Événement international phare du secteur du revêtement et de l'ameublement en Chine, le 31ème China (Beijing) International Wallcoverings and Home Furnishings Exhibition, rassemblera visiteurs et exposants du secteur dans le respect des mesures de sécurité sanitaire.