GL events : Digital Denim Week 2021

Après une première édition en novembre 2020 qui a rencontré un franc succès, la DIGITAL DENIM WEEK revient du 5 au 9 juillet 2021 pour une deuxième édition.

Toute la communauté internationale du denim se retrouvera sur le site unique de Première Vision www.premierevision.com pour découvrir les nouvelles collections matières, les derniers développements produits pour l'automne hiver 22-23, mais aussi un décryptage des tendances, produits et matières à travers des séminaires mode et conférences marché.

©Denim Première Vision

Avec sa Marketplace lancée en 2018, Première Vision compte parmi les premiers opérateurs du secteur à avoir investi dans le digital afin de proposer aux marchés internationaux des services complémentaires à ses événements physiques.

Pour plus de clarté et d'efficacité, Première Vision rassemble l'ensemble des salons français et internationaux, ainsi que la Marketplace, sur un seul et unique site Internet. Lors de la DIGITAL DENIM WEEK, il faudra simplement se rendre sur la page dédiée du salon : https://denim.premierevision.com/fr/digital-denim-week/

©Denim Première Vision

Les visiteurs retrouveront une offre internationale sur la Marketplace Première Vision avec un catalogue digital interactif pour faciliter le sourcing des acheteurs. Ils pourront voir les collections matières, savoir-faire et dernières innovations techniques et créatives proposés pour l'automne hiver 22-23 par une sélection d'entreprises leaders parmi les plus innovantes de l'industrie mondiale du denim créatif.

Pour permettre aux marques de mode et aux fournisseurs de développer leurs échanges et leur activité, la Marketplace Première Vision sera un réel outil pour dynamiser le networking grâce à des services et fonctionnalités optimisés. Les utilisateurs profiteront notamment d'outils de mise en relation plus efficaces avec le lancement de rendez-vous en visioconférence qui faciliteront la présentation des collections de matières.

Décryptages mode exclusifs en ligne, webinars inspirants, live sourcing spécial denim en direct sur les réseaux sociaux du salon… Pour inspirer, orienter et aider la conception des collections denim automne hiver 22-23, Denim Première Vision plongera les fans de toile de coton dans un univers nordique sauvage et lumineux, un environnement durable et énergisant… le Grand Nord ! Cinq thématiques phares sont annoncées pour la saison : bleu banquise, lumière polaire, décors gelés, fourrures polaires, nuit étoilée.

Enfin, un programme de digital talks a été pensé pour faire le point sur l'avenir du denim à travers les regards de professionnels et d'experts.