GL events : Fashion Source, Original Design Fashion Week et Première Vision réunis à Shenzhen, Chine

La 23ème édition de Fashion Source Shenzhen, la 8ème édition d'Original Design Fashion Week Shenzhen et la 2ème édition de Première Vision Shenzhen, se dérouleront au centre des congrès et des expositions de Shenzhen, en Chine, du 28 au 30 avril 2021.

Ces trois événements internationaux dédiés à la filière textile/mode (produits finis et composants), organisés par GL events - Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co., Ltd. et Shenzhen Clothing China Association, rassembleront sur 3 jours des entreprises du monde entier, les marques indépendantes, les créateurs de mode et les distributeurs du secteur.

Avec une surface d'exposition de 55 000 m², Fashion Source 2021 Spring présentera plus de 600 exposants venant de l'industrie du textile et de l'habillement. 11 défilés de mode et plus de 20 forums professionnels seront proposés aux visiteurs. L'événement sera découpé en 5 zones d'exposition indépendantes dédiées respectivement aux tissus, aux accessoires, au tricot, à la fabrication et au design de créations originales. Les 4èmes « Fashion Source Awards » se tiendront également durant l'événement.

La 8ème édition d'Original Design Fashion Week de Shenzhen aura pour thème le «FUN». L'événement mettra en avant 200 marques de créateurs à travers 11 défilés de mode et proposera des créations inédites, forums sur l'industrie du textile et de la mode, ainsi que des réunions d'affaires. Il se tiendra également le « Shenzhen Fashion Original Design Contest ».

La 1ère édition de Première Vision Shenzhen s'est tenue en Chine l'année dernière et a reçu un large soutien des professionnels du secteur. En 2021, la 2ème édition se tiendra toujours sur une surface de 7 500m², avec plus de 50 exposants couvrant cinq grands secteurs : fil, tissu, accessoire, cuir et manufacture. Les visiteurs retrouveront également des temps forts tels que « Première Vision S/S 2022 Fashion Trend Release » et « Première Vision S/S 2022 Trend Forum ».