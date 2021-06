GL events : Préventica Lyon 2021, l'événement de la ré-ouverture d'Eurexpo Lyon

Ce grand rendez-vous de l'innovation pour la qualité de vie au travail se déroule du 22 au 24 juin 2021 et lance le retour des salons à Eurexpo Lyon.

Premier rassemblement national depuis 1 an et demi sur les sujets de la santé au travail, des ressources humaines, de la gestion de crise et de la performance des entreprises, Préventica Lyon 2021 rassemble plus de 300 exposants et propose un programme de conférences riche ainsi que de nombreuses animations. Cet événement représente un tournant important pour la reprise, pour le commerce et surtout pour l'humain qui exprime plus que jamais le besoin de retrouvailles physiques.

L'organisateur et les équipes Eurexpo Lyon veillent tout particulièrement à ce que ces rencontres se fassent dans les conditions sanitaires les plus strictes pour garantir la sécurité de tous. Un pass sanitaire est exigé et des tests antigéniques rapides sont mis à la disposition de tous à l'entrée du salon.

Management des risques, organisation du télé-travail, dialogue social, plans de prévention hygiène et sécurité, maladies professionnelles, performance et responsabilité sociale de l'entreprise... autant de sujets qui vont être abordés pendant 3 jours au cours des nombreuses conférences, retours d'expériences et ateliers participatifs.

Près d'une centaine d'entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes vont fièrement faire valoir leur expertise et proposer leurs solutions aux côtés des leaders nationaux et internationaux présents. Parmi elles, de véritables innovations en matière de santé et de sécurité au travail, touchant tous les secteurs d'activités sont à découvrir.