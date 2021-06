GL events : Rapport du Conseil d'administration sur les résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Mixte

GL EVENTS Société anonyme au capital de 119 931 148 euros Siège social : 59 Quai Rambaud - 69002 LYON 351 571 757 RCS LYON RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Chers Actionnaires, Vingt-huit résolutions seront soumises au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale Mixte qui se tiendra le 24 juin 2021 à 10 heures : Ces résolutions se répartissent en deux groupes : I - Les quatorze premières résolutions (de la 1ère à la 14ème résolution) ainsi que la dernière résolution (28ème résolution) relèvent de la compétence de l'Assemblée générale Ordinaire et concernent : l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'affectation du résultat, l'approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, la nomination d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire, l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier GINON, Président Directeur Général, Monsieur Olivier ROUX, Vice-Président (Directeur Général Délégué administrateur) jusqu'au 24 février 2020 et à Monsieur Olivier FERRATON, Directeur Général Délégué non administrateur, l'approbation des informations visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce, l'approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général, du Directeur Général Délégué et des administrateurs et l'autorisation en matière de programme de rachat d'actions. - Les treize autres résolutions (de la 15 ème à la 27 ème résolution) relèvent de la compétence de l'Assemblée générale Extraordinaire et concernent le renouvellement de certaines autorisations et délégations financières destinées à donner à votre Société les moyens financiers de se développer et de mener à bien sa stratégie ainsi que des modifications des statuts de la Société notamment pour les mettre en harmonie avec des dispositions réglementaires. 1. APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 - APPROBATION DES DÉPENSES ET CHARGES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT (1ERE ET 3ÈME RÉSOLUTIONS) ET QUITUS AUX ADMINISTRATEURS (2ÈME RÉSOLUTION) Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, se soldant par une perte de 33 770 222,10 euros ainsi que les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, se soldant par une perte (part du groupe) de 77 368 413 euros. Nous vous demanderons d'approuver le montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, soit la somme de 37 469 euros. Nous vous demandons également de bien vouloir donner aux administrateurs quitus entier et sans

réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. 2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (4ÈME RESOLUTION) L'affectation du résultat de notre Société que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts. Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à (33 770 222,10) euros, comme suit : Détermination des sommes distribuables: Résultat de l'exercice (33 770 222,10) euros Report à nouveau 46 415 961,29 euros Montant à affecter 12 645 739,19 euros Affectation proposée Reserve légale - Dividendes - Report à nouveau 12 645 739,19 euros Total 12 645 739,19 euros Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes : AU TITRE REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION REVENUS NON DE ÉLIGIBLES À LA DIVIDENDES AUTRES REVENUS L'EXERCICE DISTRIBUÉS RÉFACTION 15 211 762,15 euros* 2017 Soit 0,65 euros par action (23 402 711 actions ayant donné droit à dividende) 19 488 811, 55 euros* 2018 Soit 0,65 euros par action (29 982 787 actions ayant donné droit à dividende) 2019 Néant Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto détenues non versé et affecté au compte report à nouveau 3. RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES ET APPROBATION DE CES CONVENTIONS (5ÈME RESOLUTION) Nous vous demandons d'approuver les conventions qui sont intervenues ou se sont poursuivies en 2020 visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce régulièrement autorisées par le Conseil d'administration. Elles sont également présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes y afférent

qui vous sera présenté en assemblée. 4. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT (6ÈME RESOLUTION) Nous vous rappelons que le mandat de membre du Conseil d'administration de Monsieur Yves-Claude ABESCAT arrive à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée générale. Nous vous proposons de bien vouloir désigner Monsieur Joseph AGUERA en remplacement pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Indépendance : Nous vous précisons que le Conseil d'administration considère que Monsieur Joseph AGUERA n'est pas qualifié de membre indépendant au regard des critères d'indépendance du Code Middlenext, retenu par la Société comme code de référence en matière de gouvernement d'entreprise. A cet égard, il est notamment précisé que Monsieur Joseph AGUERA a entretenu des relations d'affaires avec le Groupe au cours des deux dernières années. Expertise, expérience, compétence : Né le 18 Août 1955 à Lyon 7ème, Monsieur Joseph AGUERA a été avocat au Barreau de Lyon de 1978 à décembre 2020. Il a fondé son cabinet en 1984 et l'a cédé à ses Associés au moment de cesser son activité professionnelle. Monsieur AGUERA a été assistant de droit privé à la Faculté de Droit de Lyon et est titulaire d'un DEA de Droit des Affaires et d'un DEA de Droit Civil. Si vous approuvez cette proposition de nomination : le nombre d'administrateurs demeurerait à 15,

le nombre d'administrateurs indépendants au sein du Conseil s'élèverait à 46,67% (en conformité avec le Code Middlenext),

le taux de féminisation du Conseil demeurerait à 40 % (6 femmes sur 15 membres). 5. APPROBATION DES ÉLÉMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ OU ATTRIBUÉS AU TITRE DU MÊME EXERCICE À MONSIEUR OLIVIER GINON, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL, À MONSIEUR OLIVIER ROUX, VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ JUSQU'AU 24 FEVRIER 2020 ET À MONSIEUR OLIVIER FERRATON, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ NON- ADMINISTRATEUR (7ÈME, 8ÈME ET 9ÈME RÉSOLUTIONS) Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, nous vous demandons de bien vouloir statuer sur les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier GINON, Président Directeur Général, à Monsieur Olivier ROUX, Vice-Président Directeur Général Délégué jusqu'au 24 février 2020 et à Monsieur Olivier FERRATON, Directeur Général Délégué non administrateur, déterminés en application des principes et critères de rémunération approuvés par l'Assemblée générale du 19 juin 2020 dans ses 19ème et 20ème résolutions à caractère ordinaire. Ces éléments sont présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise qui figure dans le document d'enregistrement universel 2020 page 103.

6. APPROBATION DES INFORMATIONS VISEES AU I DE L'ARTICLE L. 22-10-9 DU CODE DE COMMERCE (10ÈME RÉSOLUTION) Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce, il est proposé à l'assemblée (10ème résolution) d'approuver les informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération Délégué (12ème résolution) telles que présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le document d'enregistrement universel 2020 page 103. 7. APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNERATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ (11ÈME ET 12ÈME RÉSOLUTIONS) Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, nous vous demandons de bien vouloir approuver les politiques de rémunération du Président Directeur Général (11ème résolution) et du Directeur Général Délégué (12ème résolution) telles que présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le document d'enregistrement universel 2020 page 103. 8. APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (13ÈME RÉSOLUTION) Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, nous vous demandons de bien vouloir approuver la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le document d'enregistrement universel 2020, page 107. 9. PROPOSITION DE RENOUVELER L'AUTORISATION CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS (14ÈME RÉSOLUTION) ET CONCERNANT LA RÉDUCTION DE CAPITAL PAR ANNULATION D'ACTIONS AUTO-DÉTENUES (15ÈME RÉSOLUTION) Nous vous proposons, aux termes de la 14ème résolution, de conférer au Conseil d'administration, pour une période de dix-huit mois, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite d'un nombre maximal d'actions ne pouvant représenter plus de 10 %, du nombre d'actions composant le capital social au jour de la présente assemblée, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation mettrait fin à l'autorisation donnée au Conseil d'administration par l'Assemblée générale du 19 juin 2020 dans sa 22ème résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourraient être effectuées en vue : d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action GL EVENTS par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues,

de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement en échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de fusion, de scission, d'apport ou de croissance externe,

d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe (en ce compris les Groupement d'Intérêt Economiques et sociétés liées) ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,

d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,

de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l'autorisation conférée ou à conférer par l'Assemblée générale Extraordinaire,

de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la règlementation. Ces achats d'actions pourraient être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'administration apprécierait. La société se réserverait le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Nous vous proposons de fixer le prix maximum d'achat à 40 euros par action et en conséquence le montant maximal de l'opération à 119 931 120 euros tel que calculé sur la base du capital social au 28 février 2021. En conséquence de l'objectif d'annulation, nous vous demandons de bien vouloir autoriser le Conseil d'administration avec faculté de délégation, pour une durée de 24 mois, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital, calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédant, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de son programme de rachat et à réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le Conseil d'administration disposerait donc des pouvoirs nécessaires pour faire le nécessaire en pareille matière.

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.