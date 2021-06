GL events : TRANOÏ, UNE VISION UNIQUE DE LA MODE

Evénement incontournable de la mode, Tranoï, le salon partenaire de la Paris Fashion Week®, ouvre ses portes du 25 au 27 juin 2021 au cœur du Palais de Tokyo à Paris.

Ce rendez-vous se déroule 4 fois par an, pendant la PFW®, de manière digitale et physique. Il met en relation une sélection de créateurs émergents internationaux avec des acheteurs, des influenceurs et des leaders d'opinion. TRANOÏ, la nouvelle filiale du Pôle mode de GL events Exhibitions aux côtés de PREMIERE VISION, a pour ambition de cultiver une vision unique et disruptive de la mode.

Cet événement initie également le partenariat entre Tranoï et la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) signé en mai dernier, pour conforter Paris comme capitale de la mode.

Philippe Pasquet, CEO de GL events Exhibitions :

« Je suis ravi que TRANOÏ rejoigne cette collaboration commencée entre PREMIERE VISION et la Fédération de la Haute Couture et de la Mode il y a 3 ans. Dès notre reprise de cette magnifique marque à l'été 2020, nous avons considéré que de nouveaux rapports, plus matures et bénéfiques pour le marché, devaient pouvoir s'établir entre les salons commerciaux de créateurs et la Paris Fashion Week®, qu'ils accompagnent. Je tiens à remercier la FHCM d'avoir partagé cette vision avec beaucoup d'ouverture. Il s'agit d'une pierre importante pour le renforcement de l'attractivité de Paris sur ses grands événements mode. »

TRANOÏ défend une vision de mode unique et créative, qui fait la force et la richesse du secteur. Son processus de sélection repose sur trois principes : originalité, innovation et exigence. Son ambition est d'offrir un regard inspirant sur la mode à travers ses événements et sa plateforme numérique dédiée aux acheteurs et aux créateurs : TRANOÏ LINK. Grâce à cette plateforme, les acheteurs peuvent découvrir les collections, s'informer sur les créateurs participant au salon, organiser leur visite en amont et rester en contact avec eux après le salon.

Pour les acheteurs de la distribution internationale qui ne pourront pas se déplacer, TRANOÏ innovera avec une solution digitale exceptionnelle : le Live Streaming Studio. L'objectif sera de faire découvrir aux acheteurs les nouvelles collections des créateurs.

TRANOÏ sera également diffusé sur Instagram durant les trois jours de l'événement via Instalive, avec des rapports sur les invités, les designers et les partenaires, à suivre sur @tranoi_show.