GL events : le CA chute de 54,9% au 1er trimestre

GL events publie un chiffre d'affaires de 96,3 ME au titre du premier trimestre 2021, soit un recul de 54,9% par rapport à la même période un an plus tôt, tiré par la chute de l'activité Live (-39,7%), Exhibitions (-59,1%) et surtout Venues (-81,8%).



'Comme anticipé, l'activité de ce 1er trimestre est affectée par la crise sanitaire, les mesures de confinement et les fermetures administratives en Europe et en Amérique du Sud', analyse Olivier Ginon, président de GL events.



Dans la mesure où l'activité continue de dépendre du rythme et de l'ampleur de la vaccination, GL events confirme son scénario de reprise différenciée en fonction des zones géographiques, dès la fin du 2e trimestre en Europe puis en Amérique du Sud (avec levée des contraintes en septembre). En Asie, l'activité devrait connaître une dynamique forte, assure la société.



