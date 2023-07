COMMUNIQUE DE PRESSE LYON, 20 JUILLET 2023 - 18H00 #GLEVENTS - BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'EVENEMENTIEL GL EVENTS POURSUIT SA DYNAMIQUE AU 1ER SEMESTRE 2023 ET RELEVE SON OBJECTIF DE CROISSANCE POUR L'ANNEE GL EVENTS (FR0000066672, GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L'EVENEMENT ANNONCE SES RESULTATS SEMESTRIELS. Croissance de 32% du chiffre d'affaires au S1 2023 à 690 millions d'euros

EBITDA 1 de 100 millions d'euros, soit un taux de marge de 14,4%

de 100 millions d'euros, soit un taux de marge de 14,4% Croissance de 88% du Résultat net part du Groupe

Objectif 2023 de croissance du chiffre d'affaires relevé de 5% à 8% Le Conseil d'administration de GL events s'est réuni le 20 juillet 2023 et a arrêté les comptes du semestre clos le 30 juin 2023. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission. En M€ hors IFRS 16 & IAS 29 30-06-2023 30-06-2022 Variation Chiffre d'affaires 690,2 524,7 +32% EBITDA (1) 99,6 63,9 +56% Marge d'EBITDA 14,4% 12,2% 2,3pt Résultat opérationnel courant 67,5 34,8 +94% Marge opérationnelle courante 9,8% 6,6% 3,2pts Résultat net 40,9 16,8 +143% Résultat Net Part du Groupe 31,6 16,8 +88% Taux de RNPG 4,6% 3,2% 1,4pt BNPA(1) en euro 1,05 0,56 +88% Olivier Ginon, Président Directeur Général du Groupe GL events, déclare : GL events poursuit sa forte dynamique de croissance, en hausse de 32% au premier semestre 2023, grâce à sa stratégie d'offre intégrée autour de ses trois pôles : Live, Venues et Exhibitions. En reconnaissance de ses expertises, GL events s'est vu attribuer en juin le marché de fournisseur des installations d'infrastructures temporaires pour les sites des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris Centre, du Champ de Mars à la Place de la Concorde et également à travers le territoire français dans les stades de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Saint-Etienne. Par ailleurs, l'ensemble de nos marchés renouent avec la croissance conformément à nos attentes, en particulier la Chine, très dynamique au second trimestre et la zone Amérique forte de très bonnesperformances au Brésil et au Chili. 1 Définition en fin de communiqué GL EVENTS / RESULTATS S1 2023 1/10

#GLEVENTS - BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'EVENEMENTIEL Notre efficacité commerciale dans l'ensemble de nos marchés se traduit par une bonne performance opérationnelle, avec un EBITDA en hausse de 56% et un ROC en croissance de 94%, améliorant lacréation de valeur pour nos actionnaires. Cette bonne performance du premier semestre nous permet de relever nos objectifs de croissance du chiffre d'affaires de 5% à 8% en 2023. Notre marge opérationnelle continuera sa progression. Nous accélérons nos investissements d'avenir et nos objectifs de réduction de la dette brute restentinchangés. Tourné vers l'avenir, GL events continue d'inventer les mondes durables de l'événementiel grâce à sa politique ESG et de fortes ambitions, ancrées au cœur de sa stratégie et de ses engagements. Au cours de la période, le Groupe a obtenu le permis de construire pour lancer le déploiement d'ombrières photovoltaïques de 13 hectares sur le site d'Eurexpo à Lyon. Je réitère ma confiance dans notre Groupeet suis particulièrement fier de témoigner au premier semestre 2023 des nouveaux progrès et avancées portés par nos équipes en France et à travers le Monde. » Le premier semestre 2023 se caractérise par une bonne dynamique généralisée à l'ensemble des zones géographiques où le Groupe opère. Au 30 juin 2023, le chiffre d'affaires semestriel de GL events est en croissance de 32% (29% à pcc1) et s'établit à 690,2 M€, soutenu en particulier par le fort rebond de l'activité Exhibitions et la reprise de l'activité en Chine à partir du second trimestre. Au 1er semestre 2023, le taux de marge d'EBITDA du Groupe atteint 14,4% et se caractérise principalement par : Un fort rebond de l'EBITDA de 56% par rapport à la même période de l'exercice précédent, qui s'établit à 100 M€ au premier semestre 2023 comparé à 64 M€ au S1 2022 ;

Un redémarrage marqué au deuxième trimestre 2023 de l'activité en Chine et une dynamique soutenue en France et dans la zone Amérique ;

Une croissance importante de la profitabilité des pôles Venues et Exhibitions. Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels de -3 M€, du résultat financier à -10,0 M€ (-18 M€ en données full IFRS) et d'une charge d'impôt de -14 M€, le résultat net part du Groupe ressort à 32 M€ (30 M€ en full IFRS), en croissance de 88% par rapport au premier semestre 2022 (17 M€, 15 M€ en full IFRS), soit une marge nette de 4,6%. Le BNPA du premier semestre 2023 est en croissance de 88% à 1,05€. GL events et l'ensemble de ses collaborateurs sont plus mobilisés chaque jour pour construire un monde de l'évènementiel plus juste et plus durable. La politique ESG de GL events poursuit sa marche pour atteindre ses objectifs-clés de long-terme en réduisant les consommations d'énergie et l'utilisation de consommables de 25% par rapport à l'année 2019. 1 Définition en fin de communiqué. GL EVENTS / RESULTATS SEMESTRIELS 2023 2/10

#GLEVENTS - BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'EVENEMENTIEL CHIFFRE D'AFFAIRES ET RENTABILITE PAR PÔLE GL events Live (M€) hors IFRS 16 & IAS 29 30-06-2022 30-06-2023 Variation Chiffre d'affaires 302 367 22% EBITDA 29 34 16% Marge d'EBITDA 9,7% 9,2% -0,4pt Résultat opérationnel courant 11 10 -13% Marge op. courante 3,7% 2,6% -1,1pt GL EVENTS LIVE affiche une forte dynamique de croissance au premier semestre 2023. Elle est portée par des contrats de taille et dans des secteurs très diversifiés, mais également des événements à portée mondiale, notamment dans le sport, avec les tournois de tennis de Roland Garros et le Rolex Masters de Monte-Carlo, les courses automobiles avec le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et les 24H du Mans Auto, l'équitation avec le Saut Hermès. Le semestre est également caractérisé par le retour des grands évènements internationaux comme le Festival du Cinéma de Cannes et le salon du Bourget ou encore des évènements Corporate, de la convention Business de Dassault Systèmes aux défilés Christian Dior Homme & Haute Couture. Le chiffre d'affaires de GL events Live est en croissance de 22% à 367,3 M€, soit une progression de 18% à pcc1. Ce pôle, qui avait été le plus résilient lors de la période de crise liée à la COVID-19, affiche un EBITDA1 en hausse de 16% par rapport à 2023 à 33,9 M€, la marge d'EBITDA étant cependant en retrait de 40 points de base à 9,2%. Parallèlement, le résultat opérationnel courant baisse de 13% à 9,7 M€ avec une marge opérationnelle courante de 2,6%. La contraction du taux de rentabilité opérationnel au cours de ce semestre s'explique par le recul des marges en France (métiers de structures et de prestations de services), des Jumbo events très faiblement margés et une hausse des frais fixes. Pour le second semestre 2023, GL events Live anticipe une amélioration de ses marges grâce à un plan de hausse des prix de vente et une optimisation des frais fixes. GL events Exhibitions (M€) hors IFRS 16 & IAS 29 30-06-2022 30-06-2023 Variation Chiffre d'affaires 73 144 97% EBITDA 9 33 259% Marge d'EBITDA 12,7% 23,0% 10,4pt Résultat opérationnel courant 8 33 318% Marge op. courante 10,9% 23,1% 12,2pt GL EVENTS EXHIBITIONS affiche une excellente performance, ayant quasiment doublé son chiffre d'affaires, atteignant 143,6 millions d'euros avec une croissance de 97%, publié et à pcc1. Le pôle bénéficie d'une biennalité favorable (SIRHA, Expomin) et d'une très bonne dynamique des salons B2B tels que Hyvolution, Be Positive, CFIA, Global Industrie en France. Il a également bénéficié du redémarrage de l'activité en Chine au second trimestre avec notamment la 19ème édition du salon 1 Définition en fin de communiqué. GL EVENTS / RESULTATS SEMESTRIELS 2023 3/10

#GLEVENTS - BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'EVENEMENTIEL médical CACLP et de ISH Bejing. En raison des difficultés sectorielles (mode en Europe, construction en Chine), quelques salons du Groupe affichent une « recovery » plus lente, mais le Groupe engage les moyens humains et marketing nécessaires pour capter le rebond. La rentabilité du pôle est en très forte hausse avec un EBITDA1 qui atteint 33,1 M€ contre 9,2 M€ au premier semestre 2022, le taux de marge d'EBITDA du pôle passant de 12,7% à 23%. La marge opérationnelle courante atteint 23,1% notamment portée par la reprise en Chine, une biennalité favorable, des salons B2B performants et une gestion rigoureuse des coûts fixes. Au cours du semestre, GL events Exhibitions a fait l'acquisition de 51% du capital de Première Vision et devient ainsi l'actionnaire unique de ce salon international leader sur l'amont de la filière mode. GL events Venues (M€) hors IFRS 16 & IAS 29 30-06-2022 30-06-2023 Variation Chiffre d'affaires 150 179 19% EBITDA 26 33 28% Marge d'EBITDA 17,0% 18,2% 1,2pt Résultat opérationnel courant 16 25 56% Marge op. courante 10,4% 13,7% 3,2pt GL EVENTS VENUES poursuit sa bonne performance en dégageant un chiffre d'affaires semestriel de 179,2 M€, en croissance de 19% au premier semestre 2023 et de 20% à pcc1. Après avoir progressivement récupéré son niveau d'avant pandémie, le pôle poursuit sa forte dynamique alliant croissance de l'activité et de la rentabilité. Ainsi, GL events Venues affiche un EBITDA1 en hausse de 28% à 32,6 M€ et une marge opérationnelle courante en progression de 320 points de base par rapport au premier semestre 2022. L'amélioration de la rentabilité du pôle Venues est portée par les destinations majeures (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Lyon et Budapest), la gestion optimisée du surcout énergétique et une maîtrise des charges de personnel. STRUCTURE FINANCIERE Au 30 juin 2023, conformément à son plan d'investissements ambitieux et à un point bas de son niveau de RFR (consommation des acomptes des salons du 1er semestre 2023), GL events génère un cash- flow opérationnel de 27 M€. Après prise en considération des opérations de croissance externe (63 M€), du service de la dette et des versements de dividendes, l'endettement net de GL events augmente de 68 M€ au cours de la période, pour atteindre 560 M€. Au 30 juin 2023, GL events dispose d'une liquidité de 577 M€ (637 M€ en incluant les lignes autorisées non utilisées). Retraitée des opérations de croissance externe de la période, la dette nette du Groupe (484M€) demeure quasiment stable par rapport au 31 décembre 2022 (492 M€). Parallèlement, GL events poursuit avec succès son travail de refinancement et d'allongement de la maturité de sa dette, qui atteint désormais 3,7 ans. Il a réalisé depuis le début de l'année des opérations de refinancement importantes. D'une part la Groupe annonce ce jour avoir refinancé via un Euro PP de 60 M€ (dont 26 M€ de maturité à 7 ans et 34 M€ de maturité à 8 ans), qui vient s'ajouter 1 Définition en fin de communiqué. GL EVENTS / RESULTATS SEMESTRIELS 2023 4/10