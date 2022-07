GL events : remporte un contrat pour l'exploitation de 6 sites à Orléans

Le conseil métropolitain orléanais a approuvé ce mardi 12 juillet le choix du groupe GL events comme délégataire des six sites événementiels de la ville d’Orléans. GL events deviendra à partir du 1er janvier 2023, le premier gestionnaire exploitant du CO’Met (Parc des expositions d’une surface de 15 800 mètres carrés, Palais des congrès doté d’une capacité d’accueil de 1 000 personnes et Grande Salle évènementielle d’une capacité d’accueil de 10 000 personnes) après un investissement de 150 millions d’euros porté en totalité par la Métropole d’Orléans.



En complément, le Zénith (capacité d'accueil de 6 900 personnes), l'aire événementielle Chapit'O (37 000 mètres carrés) et le Centre de conférences (capacité d'accueil de 500 personnes) situé en centre-ville, seront également opérés par GL events.



Cette attribution résulte d'un appel d'offres remporté en partenariat avec Oak View Group (OVG), leader dans le développement, le conseil et la gestion d'équipements spectacles et sports. OVG accompagnera GL events pour la gestion de la Grande Salle Événementielle et du Zénith sur la commercialisation, la recherche de partenariats, la conclusion de naming rights ainsi que la relation avec le Orléans Loiret Basket, club résident.



Le chiffre d'affaires attendu pour GL events en phase de croissance est d'environ 9 millions d'euros par an.