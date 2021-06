La Samaritaine rouvre ses portes : GL events vous invite à ce Voyage

Fondée par Ernest et Marie-Louise Cognac-Jaÿ en 1870, la petite boutique de la rue du Pont-Neuf est devenue plus qu'un grand magasin : La destination parisienne au cœur de la capitale.



En 2021, elle réouvre au public après des travaux exceptionnels qui redonnent vie au mythique bâtiment Art nouveau et dévoilent une structure contemporaine rue de Rivoli.

LVMH a confié à DFS, leader mondial de la vente de produits de luxe aux voyageurs, la conception, et l'exploitation de la Samaritaine. Elle offre désormais sur 20 000 m² une sélection de plus de 600 marques iconiques et avant-gardistes dans l'univers de la mode, de l'horlogerie, de la joaillerie et le plus grand espace beauté d'Europe. Parce que Paris est unique, la Samaritaine se veut un écrin de l'Art de vivre à la française et a imaginé une collection inédite et exclusive de lieux de restauration et de rafraîchissement. Quelles que soient les envies des visiteurs, du petit matin jusque tard dans la nuit, nombreuses sont les occasions de s'octroyer une pause gourmande à la Samaritaine.

© GL events​



Sur l'ensemble du 5e étage, sous la verrière historique, Voyage Samaritaine Paris Pont-Neuf ouvre ses portes pour répondre à cette actuelle envie d'ailleurs.

Voyage, un mot qui bouscule les sens. Il évoque la découverte de nouvelles cultures, permet de nouvelles rencontres et promet de s'évader. Une invitation à conjuguer les plaisirs dans un lieu éclectique et inattendu où tout se consomme et se vit. Un espace au toit de verre qui s'inscrit sous le ciel bleu de Paris. De jour ou de nuit, tout est possible selon vos envies. Vagabondez d'un bar à un restaurant, découvrez de nouveaux artistes, profitez d'une oasis urbaine dans le temple de la tendance. Pour les plus curieux l'expérience n'a pas de frontière...

Au décor, Jean-Michel Wilmotte qui réussit superbement à intégrer son architecture parfaite et adaptée en pleine harmonie avec la magie de la verrière et de la fresque Peacock.



Pas un Chef, des Chefs emmenés par un collectif culinaire composé, pour ce premier opus, de Mathieu Viannay, 2 étoiles, la Mère Brazier, Chef Exécutif GL events, Franck Mischler, Chef Exécutif La Folie Douce, Jimmy Elisabeth, Chef Exécutif Voyage Samaritaine, Julie Cavil, Cheffe de cave champagne Krug, Matthias Giroud, mixologue. Des parrains et marraines étoilés convient des talents en résidence, confirmés ou en devenir, qui secouent & décomplexent la scène gastronomique internationale. Un(e) Chef(fe), des Chefs(fes) à découvrir en permanence…



Au bar Matthias Giroud, créateur designer des extravagants virgin cocktails et boissons infusées pour le meilleur de la mixologie. De surprenants pairings bar/mosaïque travaillés avec le collectif culinaire.

Sculpteur du Blanc de Meudon, Jordane Saget trace ses lignes ça et là pour un rappel arty qui rencontre la qualité d'usage. Il est le premier artiste de notre programmation à pouvoir s'approprier le lieu.

© GL events​​

Qui d'autre que GL events pour créer ce lieu unique qui rassemble des grands noms de la gastronomie, de la musique, de l'art et du festif ? C'est grâce à sa forte expérience dans ces domaines et à son statut d'acteur majeur de l'événementiel que GL events a été identifié par DFS comme l'opérateur de confiance pour le 5e étage de la Samaritaine. GL events a su s'associer avec La Folie Douce et Enodis pour la meilleure des expériences.

​

Voyage Samaritaine

9 rue de la Monnaie, 75001 PARIS

01 88 88 60 60

Ouvert tous les jours de 10h à 20h