La valeur du jour à Paris GL EVENTS : le ciel éclaircit en Chine

GL Events bondit de près de 12% à 11,24 euros après avoir atteint hier son plus bas niveau historique de 10 euros. Le titre du groupe spécialisé dans l'événementiel, frappé de plein fouet par les conséquences de la pandémie depuis le mois de mars, avait très mal réagi à la prolongation jusqu'à fin octobre de l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes en France (49% de ses ventes totales en 2019). En Chine, heureusement, une zone stratégique pour le groupe, la situation s'améliore. GL events vient d'y clôturer la 17 ème édition du CACLP (salon du diagnostic in vitro).Afin de s'adapter aux contraintes liées à la Covid-19, cette édition organisée par le groupe éponyme acquis en mars dernier, initialement prévue justement en mars, a été décalée en août 2020 à Nanchang (ville du sud de la Chine).Elle a réuni plus de 1000 exposants chinois et internationaux (vs 870 en 2019) sur une superficie de 70000 m². Ce salon confirme sa dynamique avec une progression du visitorat de plus de 50% par rapport à l'année 2019, pour atteindre 35 000 visiteurs en 3 jours, a souligné le groupe français dans un communiqué.Dans ce cadre, GL Events a estimé que cette performance renforçait les perspectives de rebond de l'ensemble des salons chinois du groupe en 2021.Par ailleurs, GL Events a profité de la crise qui secoue le secteur pour se renforcer. Le groupe a en effet annoncé la reprise des activités de Tranoï en France.Tranoï est un organisateur d'événements BtoB pour les marques de mode créatives en marge de la Fashion Week.Les événements Tranoï seront dorénavant opérés par la société Tranoï Events, filiale à 90% de GL events Exhibitions, le management actuel conservant 10% du capital.Déjà présent dans la mode au travers de Première Vision, GL Events crée un pôle unique d'événements BtoB physiques et digitaux de services et de contenus, qui répondra aux nouveaux enjeux du marché, de l'amont à l'aval de la filière mode créativeLe groupe souligne que cette reprise illustre sa confiance dans son développement à long terme et sa volonté de construire des franchises sur des secteurs d'activités à potentiel.