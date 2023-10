GL Tech Co, Ltd, anciennement ZHENGZHOU GL TECH CO, LTD, est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, à la fabrication et à la vente d'équipements et de systèmes de surveillance de la sécurité dans les mines de charbon. Les produits de l'entreprise sont répartis entre le système de surveillance de la sécurité dans les mines de charbon et le système de surveillance de la production dans les mines de charbon. Les principaux produits de la société comprennent des équipements de surveillance de l'extraction des gaz, un système de surveillance de l'extraction des gaz, des équipements de surveillance des poussières, un système de surveillance et de traitement des poussières, des instruments de test (y compris les composants) et des équipements de surveillance.

Secteur Machines et équipements industriels