Glacier Bancorp, Inc. est la société mère de Glacier Bank et de ses divisions bancaires. La société fournit une gamme de services bancaires aux particuliers et aux entreprises à partir de 221 sites dans le Montana, l'Idaho, l'Utah, Washington, le Wyoming, le Colorado, l'Arizona et le Nevada par l'intermédiaire de sa filiale bancaire détenue à 100 %, Glacier Bank (Bank). Elle propose une gamme de produits et de services bancaires, notamment des services bancaires de détail, des services bancaires aux entreprises, des prêts immobiliers, commerciaux, agricoles et à la consommation, ainsi que des services de montage et de gestion de prêts hypothécaires. Elle sert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, les organisations communautaires et les entités publiques. Ses divisions bancaires comprennent Glacier Bank (Kalispell, Montana), First Security Bank of Missoula (Missoula, Montana), Valley Bank of Helena (Helena, Montana), First Security Bank (Bozeman, Montana), Western Security Bank (Billings, Montana), First Bank of Montana (Lewistown, Montana), First Community Bank Utah (Layton, Utah), Mountain West Bank (Coeur d'Alene, Idaho) et d'autres encore.

Secteur Banques