Glacier Bancorp, Inc. est une société de portefeuille bancaire. La société propose une gamme de produits et de services bancaires, notamment des services bancaires de détail, des services bancaires aux entreprises, des prêts immobiliers, commerciaux, agricoles et à la consommation, ainsi que le montage et la gestion de prêts hypothécaires. Les activités de prêt de la société comprennent des prêts conventionnels de première hypothèque, décrochés par des propriétés résidentielles, en particulier des maisons unifamiliales ; des prêts commerciaux, y compris l'agriculture et les entités publiques, et des prêts à tempérament à des fins de consommation, tels que les prêts hypothécaires et automobiles. Elle sert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, les organisations communautaires et les entités publiques. La société fournit des services bancaires commerciaux dans 143 communautés par le biais de 221 bureaux bancaires dans le Montana, l'Idaho, l'Utah, Washington, le Wyoming, le Colorado, l'Arizona et le Nevada. Elle se concentre principalement sur les marchés du tourisme, de la construction, des mines, de l'énergie, de la fabrication, de l'agriculture, du secteur des services et des soins de santé.

Secteur Banques