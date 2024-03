Glacier Media Inc. est une société canadienne de solutions d'information et de marketing. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Information sur l'environnement et les biens, Information sur les produits de base et Médias communautaires. Le secteur de l'information sur l'environnement et les biens comprend son contenu interentreprises, ses solutions de marketing et ses produits d'information sur les données qui sont liées à l'environnement et aux biens. Le secteur de l'information sur les produits de base comprend son contenu interentreprises, ses solutions de marketing et ses produits d'information sur les données liés à l'agriculture, à l'énergie et à l'exploitation minière. Le secteur des médias communautaires comprend les actifs des médias communautaires et les activités numériques et d'impression connexes. Les produits et services de la société se concentrent sur deux domaines : les données, l'analyse et l'intelligence, et les solutions de contenu et de marketing. Elle propose des solutions de veille stratégique, de marketing et de publicité aux secteurs de l'agriculture, de l'exploitation minière, des entreprises régionales, de l'immobilier et des risques environnementaux, entre autres.

