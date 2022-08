Glanbia relève à nouveau ses prévisions de bénéfices pour l'exercice financier

La société irlandaise a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance de 9 à 13 % du bénéfice ajusté par action à taux de change constant, contre des prévisions de 5 à 10 % en mai et de 2 à 8 % en mars.

"Nous continuerons à surveiller les tendances inflationnistes au cours du second semestre de l'année, mais nous sommes convaincus que des mesures supplémentaires en matière de prix et d'efficacité opérationnelle permettront d'améliorer les marges et d'obtenir une forte croissance de l'EBITA en glissement annuel", a déclaré le directeur général Siobhán Talbot dans un communiqué.