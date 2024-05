Glanbia plc est spécialisé dans la production et la commercialisation de produits laitiers, nutritionnels et alimentaires à destination des industries agroalimentaire et pharmaceutique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - ingrédients nutritionnels et fonctionnels (66,9%) : protéines laitières, végétales et fonctionnelles, éléments nutritifs (vitamines, oligoéléments, minéraux, etc.), suppléments nutritionnels infantiles, ingrédients bioactifs, etc. destinés aux produits laitiers et non laitiers (boissons, barres de céréales, snacks, sauces, aliments pour animaux, etc.). Le groupe développe également une activité de production de fromages ; - produits de nutrition de performance (33,1% ; n° 1 mondial) : notamment produits de nutrition sportive (marques Optimum Nutrition, BSN, Isopure, thinkThin, Nutramino, ABB, Body & Fit et Amazing Grass). La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (0,3%), Europe (8,7%), Etats-Unis (79,2%), Amérique du Nord (2%), Asie-Pacifique (7%), Amérique latine (1,8%) et autres (1%).

Secteur Transformation des aliments