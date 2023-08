(Alliance News) - Glantus Holdings PLC a déclaré lundi qu'elle avait accepté une offre recommandée en espèces de Genesis Bidco, une société détenue à 100 % par Basware Oy, évaluant la société à 17,8 millions de livres sterling.

Basware est une société spécialisée dans l'automatisation des comptes fournisseurs, qui propose une solution conçue pour permettre aux entreprises de traiter leurs factures sans contact.

Glantus, un fournisseur de services d'automatisation et d'analyse des comptes fournisseurs basé à Dublin et coté sur l'AIM, a déclaré que l'offre s'élevait à 33,42 pence par action, ce qui représente une prime considérable par rapport au cours de clôture de 11,2 pence le 4 juillet, avant que les discussions sur le rachat ne soient annoncées pour la première fois.

Il s'agit également d'une prime de 67 % par rapport au cours de clôture de Glantus vendredi. Les actions ont bondi de 60 % à 32,00 pence chacune à Londres à l'ouverture du marché lundi.

Ce prix donne à la société une évaluation de 17,8 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée, et implique une valeur d'entreprise de 29,5 millions de livres sterling.

"Malgré les difficultés récentes, l'entreprise dispose d'une marge de manœuvre importante pour étendre sa présence, ce qui, selon nous, sera plus facile à réaliser dans le secteur privé, où Glantus pourra bénéficier de l'expérience et du capital de Basware en tant que partenaire, tout en conservant la direction et l'équipe élargie qui ont fait progresser l'entreprise jusqu'à présent", a déclaré Maurice Healy, président-directeur général de l'entreprise.

Il a ajouté que le commerce de 2023 s'est amélioré jusqu'à présent et que la société "est beaucoup mieux positionnée après la restructuration, la société a des niveaux significatifs de dette dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés et de faibles niveaux de ressources en espèces et la confiance avec les investisseurs du marché public prend beaucoup de temps à se reconstruire".

Le conseil d'administration recommande à l'unanimité l'offre, a déclaré Glantus.

Jason Kurtz, directeur général de Basware, a déclaré : "L'acquisition de Glantus est une opportunité convaincante et cohérente avec la stratégie de Basware d'investir dans des applications d'automatisation des comptes fournisseurs qui apportent de la valeur à nos clients.

"Nous pensons que Glantus correspond parfaitement à notre stratégie d'investissement en termes de taille, d'objectif et de modèle d'entreprise. Notre partenariat avec une équipe de direction de grande qualité nous permettra de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires tout en tirant parti de l'expertise de Glantus pour créer des produits réellement différenciés et apporter une valeur unique à nos clients.

