Glantus lève 1,4 million d'euros pour les paiements différés

Glantus Holdings PLC - Plateforme de données basée à Dublin pour les comptes fournisseurs et les services partagés - Lève un produit brut d'environ 1,4 million d'euros avant frais par le biais d'une souscription conditionnelle à un prix d'émission de 9,25 pence par action. Il s'agit d'une prime de 12 % par rapport au prix de 8,25 pence de l'action lundi. Prévoit d'utiliser le produit net pour les paiements de contrepartie différés pour l'acquisition de Technology Insight Corp et Meridian Cost Benefit Ltd, ainsi que pour les coûts de restructuration et le fonds de roulement.

Cours actuel de l'action : 6,80 pence chacun, clôture en baisse de 18% mardi

Évolution sur 12 mois : baisse de 92 %.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.