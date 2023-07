(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

Caspian Sunrise PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz centrée sur le Kazakhstan - Les puits 141. 142 et 145 de la structure des puits peu profonds de MJF "ne contribuent actuellement pas à la production actuelle". Caspian indique que des travaux sur les puits sont prévus pour la fin de l'année afin de les remettre en production. En outre, Caspian indique que le programme de travail sur le coil tubing du puits profond 802 est en cours et s'achèvera à la fin du mois de septembre. "Le plan pour le puits profond 802 est d'évacuer les fluides de forage qui bloquent le puits à l'aide d'un équipement de coil tubing, puis de terminer le puits pour le tester", explique la société. Caspian Sunrise prévoit également une série d'autres travaux dans la zone du contrat BNG pendant le reste de l'année. Elle espère que la production d'ici la fin de l'année sera "nettement supérieure au niveau actuel".

Ingenta PLC - fournisseur de logiciels et de services pour l'industrie de l'édition basé à Oxford, en Angleterre - prévoit une "croissance continue des revenus et des bénéfices" au cours du premier semestre 2023. Prévoit des revenus de 5,7 millions de livres sterling, soit une croissance de 3,6 % par rapport aux 5,5 millions de livres sterling de l'année précédente. Ingenta prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements d'environ 1,6 million de livres sterling, soit une augmentation d'environ 23 % par rapport à 1,3 million de livres sterling. L'entreprise prend acte de la "saisonnalité commerciale normale" qu'elle connaît et est convaincue de pouvoir répondre aux attentes du marché pour 2023.

Epwin Group PLC - Fabricant de produits de construction basé à Solihull, en Angleterre - Avertit que le commerce "se modère" au deuxième trimestre 2023, après un début d'année "robuste". "Les facteurs macroéconomiques et le resserrement fiscal ont eu un impact sur la demande, mais le commerce sur les principaux marchés du groupe reste résistant", ajoute Epwin. "Les pressions inflationnistes qui ont eu un impact significatif sur les coûts des matières premières au cours des deux dernières années ont continué à s'atténuer, bien que les prix des résines de PVC restent à des niveaux élevés. La main-d'œuvre, l'énergie et les autres pressions inflationnistes continuent d'être gérées par la fixation des prix." Epwin déclare que le premier semestre a été conforme aux attentes, prévoyant un chiffre d'affaires de 180 millions de livres sterling, soit une augmentation de 1,1 % par rapport aux 178 millions de livres sterling de l'année précédente. Elle continue de s'attendre à un bénéfice d'exploitation sous-jacent pour 2023 conforme au consensus du marché, soit 24 millions de livres sterling, ce qui représenterait une hausse de 12 % par rapport aux 21,5 millions de livres sterling. "Les moteurs du marché à moyen et long terme restent positifs pour le groupe, avec une pénurie de logements neufs et abordables, un parc immobilier vieillissant et mal entretenu et une inquiétude croissante concernant la qualité des logements sociaux, qui contribuent tous à soutenir la demande future. En outre, les produits du groupe sont intrinsèquement très respectueux de l'environnement et ont un rôle clair à jouer dans la décarbonisation du parc immobilier britannique, qui sera nécessaire pour répondre aux ambitions de zéro net", déclare Epwin.

Glantus Holdings PLC - fournisseur de services d'automatisation et d'analyse des comptes fournisseurs basé à Dublin - indique que les résultats de 2023 ont été "supérieurs aux attentes de la direction". Entre janvier et avril, les recettes se sont élevées à 4,6 millions d'euros. Pour le seul mois de mai, il a été "supérieur au budget avec 1,1 million d'euros". Glantus ajoute : "La société est heureuse de confirmer que ces tendances se sont poursuivies pendant toute la période semestrielle et que le commerce est resté solide. Étant donné que la société a continué à réaliser des opérations supérieures au budget, le conseil d'administration s'attend à ce que la société présente des résultats semestriels supérieurs à ses attentes." En juillet, Glantus a confirmé qu'elle était en pourparlers en vue d'un éventuel rachat. Elle est en pourparlers avec la société de capital-investissement Accel-KKR LLC.

