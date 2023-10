Glantus Holdings PLC est une société basée en Irlande, qui fournit des solutions d'automatisation et d'analyse des comptes fournisseurs (AP). Les solutions de l'entreprise sont construites sur sa plateforme de données qui permet la capture de données fournissant l'automatisation, la visualisation et l'analyse. La société a développé neuf solutions qui se concentrent sur trois produits : Active AP Discovery, Intelligent AP Automation et Advanced AP Analytics. Active AP Discovery comprend une technologie permettant de découvrir et d'améliorer la récupération des erreurs de paiement dans les transactions de comptes créditeurs. Intelligent AP Automation comprend une automatisation avancée pour améliorer les comptes créditeurs et prévenir les erreurs. Son produit Advanced AP Analytics mesure les performances et analyse les dépenses.

Secteur Services et conseils en informatique