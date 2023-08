(Alliance News) - La faiblesse des échanges dans d'autres régions du monde devrait se traduire par une ouverture en baisse pour les actions londoniennes ce lundi.

Le sentiment en Asie a été affecté par les craintes concernant la santé du secteur de l'immobilier en Chine.

La société immobilière chinoise Country Garden n'a pas effectué de paiements sur ses obligations et a mis en garde contre des pertes de plusieurs milliards de dollars, aggravant ainsi les inquiétudes concernant le secteur immobilier très endetté du pays.

Country Garden est une société immobilière figurant sur la liste des 500 plus grandes entreprises du monde établie par Forbes. Sa patronne, Yang Huiyan, était jusqu'à récemment l'une des femmes les plus riches d'Asie.

L'entreprise a longtemps été considérée comme financièrement solide, mais lundi dernier, elle n'a pas été en mesure d'effectuer deux paiements d'obligations et, après un délai de grâce de 30 jours, elle risque de se retrouver en défaut de paiement en septembre si elle ne parvient toujours pas à s'acquitter de ses obligations. Country Garden a annoncé au cours du week-end qu'elle suspendrait la négociation de ses obligations onshore à partir de lundi, une décision susceptible de susciter l'inquiétude des marchés, la société ayant déclaré que sa dette était estimée à quelque 1,15 billion CNY, soit 159 milliards USD, à la fin de l'année 2022.

"Les deux principaux contributeurs à la croissance de la Chine, les exportations et l'immobilier, subissent des revers majeurs et ont un impact négatif sur les marchés des risques locaux et plus larges de l'ANASE", a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management.

Dans l'actualité des entreprises britanniques, Plus500 a fait état d'un premier semestre plus faible, mais a lancé un rachat d'actions de 60 millions de dollars. Glantus Holdings a déclaré avoir accepté les termes d'une offre publique d'achat en espèces avec Basware.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 12,3 points, soit 0,2 %, à 7 511,86

Hang Seng : en baisse de 2,2 % à 18 666,94

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,3 % à 32 059,91

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,9% à 7 277,00

DJIA : clôture en hausse de 105,45 points, 0,3%, à 35 281,40

S&P 500 : clôture en baisse de 0,1% à 4 464,05

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,7% à 13 644,85

EUR : en baisse à 1,0938 USD (1,0961 USD)

GBP : baisse à 1,2681 USD (1,2703 USD)

USD : en hausse à JPY144,90 (JPY144,80)

Or : baisse à 1 913,39 USD l'once (1 916,88 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 85,94 USD le baril (86,97 USD)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

11:00 EDT Enquête sur les attentes d'inflation des consommateurs américains

Les prix de gros allemands ont baissé de 0,2 % d'un mois sur l'autre en juillet, selon Destatis. Ce chiffre correspond au rythme de baisse observé en juin. Par rapport à l'année précédente, les prix de gros ont baissé de 2,8 % en juillet, contre 2,9 % en juin. "Avec -21%, la forte baisse des prix dans le commerce de gros des produits à base d'huiles minérales a eu le plus grand impact sur l'évolution globale des prix de gros en juillet 2023 par rapport à juillet 2022. Les prix de cette branche d'activité économique ont toutefois augmenté de 1,3% par rapport à juin 2023", précise l'office statistique.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan relève Quilter à 'neutre' (underweight) - objectif de prix 90 (73) pence

JPMorgan réduit l'objectif de cours de Prudential à 1.700 (1.850) pence - 'surpondéré'.

ENTREPRISES - FTSE 250

Plus500 a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au premier semestre. La société de technologie financière basée à Londres, qui fournit des services de trading en ligne, a déclaré que le revenu total a chuté à 368,5 millions de dollars contre 511,4 millions de dollars, tandis que le bénéfice avant impôt a chuté à 174,9 millions de dollars contre 312,6 millions de dollars. Malgré des conditions de marché "plus calmes", la société s'est déclarée confiante quant à ses performances pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires et l'Ebitda soient conformes aux attentes actuelles du marché. Elle a déclaré un dividende intérimaire de 0,41 USD ainsi qu'un dividende spécial de 0,32 USD. En outre, elle a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 60 millions d'USD, qui débutera une fois que le programme actuel sera achevé.

AUTRES SOCIÉTÉS

ITM Power a annoncé un accord non contraignant pour la vente de son activité de stations de ravitaillement en hydrogène Motive Fuels Ltd. Cette vente fait suite à un examen des options stratégiques pour l'unité, annoncé par ITM en janvier dernier. L'IMT a déclaré que l'une de ses trois priorités dans son plan de 12 mois est d'accroître la discipline en matière de coûts et de capitaux, et que la vente permettra de libérer 28 millions de livres sterling pour les consacrer à son activité principale, la fabrication d'électrolyseurs. "La vente de Motive nous permettra de consacrer notre temps, notre attention et nos ressources en capital à nos compétences de base, afin de préparer l'entreprise à se développer pour saisir les opportunités de croissance significatives qui s'offrent à nous", a déclaré Andy Allen, directeur financier.

Les vacanciers britanniques affluent en Turquie et en Égypte pour profiter des taux de change favorables, selon On The Beach Group dimanche. On The Beach a déclaré que le nombre de réservations reçues pour des voyages d'été vers ces destinations a plus que doublé par rapport à 2019, avant la pandémie de coronavirus. Le groupe attribue en partie cette situation à la chute de la valeur de la livre turque et de la livre égyptienne par rapport à la livre sterling au cours de cette période. Le nombre de lires que l'on peut acheter pour une livre sterling a quadruplé, passant d'environ 8 TRY en 2019 à 34 TRY actuellement. Les vacanciers qui se rendent en Égypte reçoivent environ deux fois plus de monnaie locale pour une livre sterling qu'avant la crise du virus. On The Beach indique qu'une forte augmentation de la capacité des vols a également entraîné une hausse de la demande de vacances en Turquie.

Glantus a déclaré avoir accepté l'offre recommandée en espèces de Genesis Bidco, une société détenue à 100 % par Basware Oy. Le fournisseur de services d'automatisation et d'analyse des comptes fournisseurs, basé à Dublin et coté sur l'AIM, a déclaré que l'offre s'élevait à 33,42 pence par action, ce qui représente une prime considérable par rapport au prix de clôture de 11,2 pence le 4 juillet, avant que les discussions sur le rachat ne soient annoncées pour la première fois. Il s'agit également d'une prime de 67 % par rapport au cours de clôture de Glantus vendredi. Cela donne à la société une évaluation de 17,8 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée, et implique une valeur d'entreprise de 29,5 millions de livres sterling. "Malgré les défis récents, l'entreprise dispose d'une marge de manœuvre importante pour étendre sa présence, ce qui, selon nous, sera plus facile à réaliser dans l'arène privée où Glantus pourra bénéficier de l'expérience et du capital de Basware en tant que partenaire, tout en conservant la direction et l'équipe élargie qui ont fait progresser l'entreprise jusqu'à présent", a déclaré Maurice Healy, PDG de Glantus. Le conseil d'administration recommande à l'unanimité l'offre, a déclaré Glantus.

