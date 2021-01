BC de Glaris: S&P confirme "AA-" et perspective "négative"

Zurich (awp) - L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a confirmé la note "AA-" de la Banque cantonale de Glaris et maintenu la perspective à "négative" après son examen annuel, a indiqué la banque jeudi soir.

S&P parle d'une excellente bonité et stabilité et d'un positionnement au risque adéquat pour la banque cantonale de Glaris, a précisé cette dernière. A court et long terme, l'institut affiche une excellente qualité de crédit et une solide capitalisation.

En décembre, l'agence avait abaissé la note à "AA-" de "AA" en raison du changement prévu de la loi sur la banque cantonale. Le rating pour les engagements à court terme avait été maintenu à "A-1+".

yr/jb/rp