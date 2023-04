Zurich (awp) - L'assemblée générale de la Banque cantonale de Glaris a accepté vendredi toutes les propositions du conseil d'administration. Les actionnaires ont notamment voté un dividende stable de 1,10 franc par action, a indiqué la banque samedi. Le président de l'organe de surveillance Martin Leutenegger et les six autres membres ont été reconduits pour une période d'un an.

an/rp