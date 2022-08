Bénéfice semestriel en léger repli pour la BC de Glaris

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Glaris (GLKB) a vu son résultat net s'éroder au cours du premier semestre 2022, et ce malgré des revenus en hausse sur un an. Elle estime toutefois avoir "bien maîtrisé" les difficultés liées à la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, le changement de cap monétaire, la poussée inflationniste et les turbulences boursières.

Les produits d'exploitation ont crû de 4,2% sur un an à 46,3 millions de francs suisses. Dopés par les correctifs de valeur liés aux risques (+3,3 millions), les opérations sur intérêts - principale source de revenus - ont dégagé un résultat net de près de 40 millions, en hausse de 12,8% par rapport aux six premiers mois de 2021, indique l'établissement cantonal lundi dans une lettre à ses actionnaires.

Le produit des commissions et services a également pris l'ascenseur (+14,3%) à 8,1 million de francs suisses, alors que les modestes activités de négoce et d'exercice des options de juste valeur ont vu le leur fondre d'un tiers à 0,7 million.

Les charges ont considérablement augmenté (+16,1%) dépassant les 30 millions, une hausse répartie à parts égales entre les frais de personnel (+13,2%) et les coûts informatiques et investissements dans les nouveaux produits (+21,0%), débouchant sur un résultat opérationnel de 13,3 millions, en recul de 13,5%. Le bénéfice net est ressorti à 11,6 millions (-11,0%).

Au cours des six premiers mois de l'année, la GLKB a vu ses liquidités bondir de 12,0% à 1,46 milliard de francs suisses. Les créances hypothécaires se sont enrobées de 2,4% à 5,41 milliards, alors que côté passifs, les dépôts ont franchi la barre des 5 milliards (+10,0%).

Pour la deuxième moitié de l'exercice, la GLKB entend mettre l'accent sur sa feuille de route "Strategie 2023+" en établissant notamment sa nouvelle marque "bitubi" auprès des entreprises et décrocher de nouveaux mandats pour ses services et produits. Sans s'avancer sur des perspectives chiffrées, la direction de l'établissement dit s'attendre à un "contexte économique toujours difficile".

