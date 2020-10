Hausse du bénéfice trimestriel pour la BC de Glaris

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Glaris (GLKB) a observé une hausse de sa rentabilité sur les neuf premiers mois de 2020, grâce notamment à une baisse des charges, dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus.

De janvier à septembre, le bénéfice net a pris 6,5% à 18,9 millions de francs suisses et le résultat opérationnel a gagné 5,3% à 22,1 millions, indique un compte-rendu publié vendredi.

Le produit d'exploitation pour sa part est resté quasi-stable (+0,1%) à 60,3 millions tandis que les charges ont reculé de 3,7% à 35,4 millions.

Principale source de revenus, le résultat net des opérations d'intérêt a progressé de 6,1% à 46,9 millions et celui généré par les commissions et services s'est étoffé de 7,1% à 9,6 millions. Les recettes générées par le négoce se sont effondrées de 25,6% à 2,9 millions.

Au 30 septembre 2020, la somme au bilan s'est pour la première fois fixée à 7,0 milliards (+9,5%). Les créances hypothécaires se sont établies à 4,9 milliards (+2,5%) et les dépôts de la clientèle à 4,1 milliards (+9,9%).

Les activités de remises et reprises entre le nouveau et l'ancien directeur général étant presque finalisées, Hanspeter Rhyner quittera l'entreprise un peu plus tôt, soit le 31 janvier 2021.

Dans son communiqué, l'établissement ne fournit aucune prévision pour le reste de l'année.

